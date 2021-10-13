Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина

Останнім часом ведучий програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Анатолій Анатоліч, який влітку став татом вже втретє, все частіше говорить про батьківство. Він ділиться власним досвідом, згадує своє дитинство і дає цінні поради молодим батькам.
А сьогодні Анатолій Анатоліч розповів усім батькам України про важливі для себе пункти у вихованні сина і того, як стати для нього справжнім прикладом.
Анатолій Анатоліч з сином (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
"Я батько хлопчика. І звичайно, переживаю яким татом буду для нього. Я мрію піти з ним на футбол або покататися на скейтах. Себе як тата, я вже знаю. Я гідний батько, ну вже дуже намагаюся ним бути. Хочу, щоб у Ніла був тато, яким він буде пишається, і якого не потрібно згадувати по фото. Чого всім татам і бажаю!" - пише Анатолій у своєму Instagram.
Анатолій Анатоліч з сім'єю (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
До речі, нещодавно ведучий пробіг свій другий масштабний світовий марафон і вже встиг поділитися великими планами на майбутнє.
Анатолій Анатолій планує разом з сином пробігти марафон в New York City через 18 років навіть незважаючи на те, що до цього часу йому виповниться 55 років!
Ось він - справжній приклад для наслідування!
Анатолій Анатоліч радіє народженню сина (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Раніше Анатолій Анатоліч відверто розповів про свого батька.