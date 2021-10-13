Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина

Поради батькам від Анатолія Анатоліча

Мій обов'язок як батька - показати йому, як правильно ставитися до жінок. Буду прикладом у взаєминах з його мамою, і в подальшому це допоможе синові правильно поводитися з дівчатами.

Покажу йому свої медалі, отримані за марафони, і пообіцяю, що його перший марафон ми пробіжимо разом.

Буду говорити з ним англійською і поясню, що без знання цієї мови майбутнє неможливо.

Буду читати йому, щоб познайомити з серією книг і фільмів про Гаррі Поттера, відкрию для нього цей чарівний світ.

Але як би сильно ми не старалися, часом найкраща порада - не слухати наші поради.

Анатолій Анатоліч з сином (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Я батько хлопчика. І звичайно, переживаю яким татом буду для нього. Я мрію піти з ним на футбол або покататися на скейтах. Себе як тата, я вже знаю. Я гідний батько, ну вже дуже намагаюся ним бути. Хочу, щоб у Ніла був тато, яким він буде пишається, і якого не потрібно згадувати по фото. Чого всім татам і бажаю!" - пише Анатолій у своєму Instagram.

Анатолій Анатоліч з сім'єю (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

До речі, нещодавно ведучий пробіг свій другий масштабний світовий марафон і вже встиг поділитися великими планами на майбутнє.

Анатолій Анатолій планує разом з сином пробігти марафон в New York City через 18 років навіть незважаючи на те, що до цього часу йому виповниться 55 років!

Ось він - справжній приклад для наслідування!

Анатолій Анатоліч радіє народженню сина (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)