Ангіна без антибіотиків: нутриціолог назвала один-єдиний засіб від болю в горлі

Ті, кому знайомий біль в горлі, знають не з чуток, як нелегко іноді від нього позбутися. В особливо гострих формах в хід йдуть антибіотики, а людина готова на все, аби полегшити страждання.

Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму блозі в Instagram зізналася, що найдієвіший і швидкий спосіб впоратися з болем в горлі, навіть при ангіні, це натуральний оцет з буряком. Вона поділилася простим, але дієвим рецептом.

Як позбутися від болю в горлі в домашніх умовах Рецепт⠀ натерти один буряк (не з холодильника) на дрібній тертці,

полити 2 ст. л. оцту,

настояти 10-15 хв. Як приймати розсмоктувати по ст. л. буряка кожні 20 хв,

Макуху виплюнути. Якщо встигнути прибрати слиз і запальні продукти при перших ознаках - за один день будете здорові. ⠀ Можна вилікуватися всього за день (фото: pexels.com) Потужна детоксикація: нутриціолог назвала всього одну корисну звичку для печінки Буряк: зменшує запалення і знімає набряклість горла,

чинить помітну протимікробну дію,

усуває больовий синдром,

зміцнює місцевий імунітет,

підвищує еластичність капілярів і нормалізує кровопостачання,

розм'якшує пробки і позбавляє від гнійного нальоту,

натуральна оцтова кислота підсилює властивості буряка. Оцет: чинить протимікробну дію. Тільки натуральний непастеризований оцет містить оцтову матку з живими пробіотиками і ферментами, які допомагають розщеплювати молекули бактерій і вірусів.