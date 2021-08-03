Ангіна без антибіотиків: нутриціолог назвала один-єдиний засіб від болю в горлі
Ті, кому знайомий біль в горлі, знають не з чуток, як нелегко іноді від нього позбутися. В особливо гострих формах в хід йдуть антибіотики, а людина готова на все, аби полегшити страждання.
Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму блозі в Instagram зізналася, що найдієвіший і швидкий спосіб впоратися з болем в горлі, навіть при ангіні, це натуральний оцет з буряком. Вона поділилася простим, але дієвим рецептом.
Як позбутися від болю в горлі в домашніх умовах
Рецепт⠀
- натерти один буряк (не з холодильника) на дрібній тертці,
- полити 2 ст. л. оцту,
- настояти 10-15 хв.
Як приймати
- розсмоктувати по ст. л. буряка кожні 20 хв,
- Макуху виплюнути.
Якщо встигнути прибрати слиз і запальні продукти при перших ознаках - за один день будете здорові. ⠀
Можна вилікуватися всього за день (фото: pexels.com)
Потужна детоксикація: нутриціолог назвала всього одну корисну звичку для печінки
Буряк:
- зменшує запалення і знімає набряклість горла,
- чинить помітну протимікробну дію,
- усуває больовий синдром,
- зміцнює місцевий імунітет,
- підвищує еластичність капілярів і нормалізує кровопостачання,
- розм'якшує пробки і позбавляє від гнійного нальоту,
- натуральна оцтова кислота підсилює властивості буряка.
Оцет:
- чинить протимікробну дію.
Тільки натуральний непастеризований оцет містить оцтову матку з живими пробіотиками і ферментами, які допомагають розщеплювати молекули бактерій і вірусів.
Раніше нутриціолог дала докладний корисне меню на цілий день.