От ангины, цистита и даже коронавируса: нутрициолог дала список натуральных антибиотиков

Ангина, гайморит, бронхит, цистит, пневмонии и прочие воспаления доказательная медицина "лечит", а правильнее сказать - "купирует" антибиотиками.

Современная медицина безапелляционно убеждает нас, что при множестве заболеваний нам необходимы антибиотики.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама - и поделилась своим списком натуральных антибиотиков от простуд и женских болезней.⠀

В чем опасность антибиотиков

Антибиотики могут привести к повреждению печени - острому или хроническому.

Антибиотики повышают риск развития заболеваний иммунной системы.

Антибиотики разрушают микробиом человека (а в кишечнике наш основной иммунитет).

Баланс смещается в сторону патогенной флоры и преимущественно кандиды.

Антибиотики вызывают бактериальную резистентность, бактерии приспосабливаются к воздействию антибиотика и создают пленку, которая защищает их от лекарств.

В натуропатии есть эффективные антибактериальные средства, которые гораздо мягче химии влияют на организм человека, но при этом подавляют патогенное действие бактерий.

Универсальные антибиотики, которые помогают при воспалениях (фото: pexels)

Универсальные антибиотики, которые можно применять при любом воспалении - список:

Куркума - при любых воспалительных процессах: пить золотое молоко, добавлять в еду или в теплую воду по 1 ч. л. / день.

Кора муравьиного дерева. В 1968 г. доктор Прац Р. в Аргентине успешно применил кору в лечении лейкемии - есть исследования. Кроме того, кора муравьиного дерева официально применяется для лечения инфекционных заболеваний в медицинских учреждениях Бразилии. 1-2 ст. л. на 300 мл воды, кипятите на медленном огне 1-5 мин. Пить 3 р. / день по 50-100 мл.

Кроме молока: нутрициолог рассказала, на какие продукты налегать, чтобы восполнить кальций

Коготь дьявола - при любых воспалениях.

Масло черного тмина - при любых заболеваниях принимать по 1 ч. л. после еды 2 р. / день.

Имбирь - артриты, болезни, связанные со слизью, по 1 ч. л. в еду или в чай.

Хрен - средство #1 при плевритах, бронхитах, пневмонии, гайморите, коронавирусе и других заболеваниях со слизью.

Исландский мох - помогает при бронхите, кишечных инфекциях, гастрите. Размолоть в кофемолке и применять по 1 / 2 ч. л. 2 р. в день.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.