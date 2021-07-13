От ангины, цистита и даже коронавируса: нутрициолог дала список натуральных антибиотиков

Современная медицина безапелляционно убеждает нас, что при множестве заболеваний нам необходимы антибиотики.
Ангина, гайморит, бронхит, цистит, пневмонии и прочие воспаления доказательная медицина "лечит", а правильнее сказать - "купирует" антибиотиками.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама - и поделилась своим списком натуральных антибиотиков от простуд и женских болезней.⠀
В натуропатии есть эффективные антибактериальные средства, которые гораздо мягче химии влияют на организм человека, но при этом подавляют патогенное действие бактерий.
Универсальные антибиотики, которые можно применять при любом воспалении - список:
Куркума - при любых воспалительных процессах: пить золотое молоко, добавлять в еду или в теплую воду по 1 ч. л. / день.
Кора муравьиного дерева. В 1968 г. доктор Прац Р. в Аргентине успешно применил кору в лечении лейкемии - есть исследования. Кроме того, кора муравьиного дерева официально применяется для лечения инфекционных заболеваний в медицинских учреждениях Бразилии. 1-2 ст. л. на 300 мл воды, кипятите на медленном огне 1-5 мин. Пить 3 р. / день по 50-100 мл.
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Коготь дьявола - при любых воспалениях.
Масло черного тмина - при любых заболеваниях принимать по 1 ч. л. после еды 2 р. / день.
Имбирь - артриты, болезни, связанные со слизью, по 1 ч. л. в еду или в чай.
Хрен - средство #1 при плевритах, бронхитах, пневмонии, гайморите, коронавирусе и других заболеваниях со слизью.
Исландский мох - помогает при бронхите, кишечных инфекциях, гастрите. Размолоть в кофемолке и применять по 1 / 2 ч. л. 2 р. в день.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
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