Астролог рассказал, что категорически нельзя делать в Солнечное затмение 10 июня

10 июня в 13.26 по киевскому времени начнется Солнечное затмение. Когда лунный диск проецируется на солнечный и угловой диаметр меньше по размеру, он не может полностью закрыть Солнце и оставляет узкое и яркое кольцо. Увидеть его смогут только в отдельных местах земного шара – в Гренландии, севере России, в Канаде. При хорошей погоде – в Северной Азии, Европе и США.
Астропсихолог Богдан Глоба на своей странице в Instagram рассказал, что категорически нельзя делать в этот день.
Чем ближе к этой дате, тем сильнее люди будут ощущать его, поэтому эксперт дал несколько советов, как поберечь себя.
Напомним, ранее мы писали о том, что в 2021 году жителей Земли ожидает четыре коридора затмений и жесткий ретроградный Меркурий.