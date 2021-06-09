Астролог розповів, що категорично не можна робити в сонячне затемнення 10 червня

10 червня о 13.26 за київським часу почнеться сонячне затемнення. Коли місячний диск проектується на сонячний і кутовий діаметр менше за розміром, він не може повністю закрити Сонце і залишає вузьке і яскраве кільце. Побачити його зможуть тільки в окремих місцях земної кулі – в Гренландії, півночі Росії, в Канаді. При гарній погоді - в Північній Азії, Європі та США.
Астропсихолог Богдан Глоба на своїй сторінці в Instagram розповів, що категорично не можна робити в цей день.
Чим ближче до цієї дати, тим сильніше люди будуть відчувати його, тому експерт дав кілька порад, як поберегти себе.
Поради від астролога
Уникайте конфліктів. Дрібні або великі конфронтації завжди забирають сили. А в такий період не тільки віднімають їх набагато більше, але і відновлювати ці сили набагато складніше. Звичайно, не всього можна уникнути. Але постарайтеся менше реагувати на зовнішні подразники.
Не розкручуйте емоції. Так, не кожен може похвалитися товстою шкурою, а багато так взагалі мають тонку душевну організацію. Але саме в такі періоди краще абстрагуватися і постаратися менше переживати. Сумно? Подивіться веселий фільм. Самотньо? Зустріньтеся з друзями. Не потопайте в емоціях.
Залиште шкідливі звички. Хоча б частково. Як би банально не звучало, але шкідливі звички закупорюють енергетичні потоки. Наприклад, через куріння організм не отримує те саме Ци, яке і є життя.
Менше навантажуйте організм. У поточний період краще відмовитися від улюблених шкідливих і важко засвоюваних страв. Краще дати своїй зовнішній оболонці розвантажувальний час. Тіло скаже тільки спасибі.
Не навантажуйте себе фізично. Внутрішнє завжди пов'язано із зовнішнім. Тому як би не хотілося, я завжди раджу менше навантажуватися фізичними вправами й спортзалами. Не потрібно відмовлятися зовсім, адже спорт, йога і рух – це життя! Але ніякого екстриму.
Дотримуйтесь режиму. Ніщо так не гармонізує стан, як нормалізація режиму дня. Так, зараз це стає все складніше. Але відкладіть в сторону смартфон, вимкніть серіал, закрийте книжку і ляжте спати в нормальний час.