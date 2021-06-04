Астролог рассказала, кому нужно бояться ретроградного Меркурия

Сейчас период ретроградного Меркурия, а в ближайшем времени нас ждет коридор затмений. В течении ближайших месяцев некоторым людям стоит быть очень аккуратными.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала астролог Василиса Володина.
Она перечислила даты рождения тех, кому в ближайшие два месяца надо быть осторожнее за рулем и держать тайны при себе.
"Меркурий в этом суетливом мире важная персона, описывающая повседневную рутину – контакты-разговоры, поездки-перемещения, обучение, манипуляции с документами-справками, соцсети и СМИ", - написала эксперт.
Астролог назвала даты рождения людей, на которых может повлиять ретроградный Меркурий.
"Поэтому, если точки затмений атакуют и ваш личный Меркурий, внимание! В ближайшие два месяца за рулем не спим, лишний раз не болтаем, не откровенничаем, длительные поездки отменяем", – предупредила Володина.
11.12.1960 – 12.12.1960
13.12.1961 – 14.12.1961
24.02.1965
04.09.1966
08.09.1973
07.05.1975 – 08.05.1975
05.03.1977 – 06.03.1977
17.02.1979 – 18.02.1979
11.12.1981 – 12.12.1981
17.09.1985 – 18.09.1985
13.12.1986 – 14.12.1986
16.11.1992 – 18.11.1992
Ретроградный Меркурий – это период, когда, как кажется наблюдателям с Земли, планета после замирания в одной точке начинает движение в обратном направлении. На самом деле планета своей траектории не меняет.
Напомним, что астролог рассказала украинцам, как на них влияет ретроградный Меркурий.