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Астролог розповіла, кому потрібно боятися ретроградного Меркурія

Автор: Lite

Зараз період ретроградного Меркурія, а в найближчому часі нас чекає коридор затемнень. Протягом найближчих місяців деяким людям варто бути дуже акуратними.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла астролог Василина Володіна.

Вона перерахувала дати народження тих, кому в найближчі два місяці треба бути обережніше за кермом і тримати таємниці при собі.

"Меркурій в цьому метушливому світі важлива персона, що описує повсякденну рутину-контакти-розмови, поїздки-переміщення, навчання, маніпуляції з документами-довідками, соцмережі та ЗМІ", - написала експерт.

Астролог назвала дати народження людей, на яких може вплинути ретроградний Меркурій.

"Тому, якщо точки затемнень атакують і ваш особистий Меркурій, увага! У найближчі два місяці за кермом не спимо, зайвий раз не базікаємо, не відвертаємо, тривалі поїздки скасовуємо", – попередила Володіна.

  • 11.12.1960 – 12.12.1960

  • 13.12.1961 – 14.12.1961

  • 24.02.1965

  • 04.09.1966

  • 08.09.1973

  • 07.05.1975 – 08.05.1975

  • 05.03.1977 – 06.03.1977

  • 17.02.1979 – 18.02.1979

  • 11.12.1981 – 12.12.1981

  • 17.09.1985 – 18.09.1985

  • 13.12.1986 – 14.12.1986

  • 16.11.1992 – 18.11.1992

У чому полягає ретроградність

Ретроградний Меркурій - це період, коли, як здається спостерігачам із Землі, планета після завмирання в одній точці починає рух у зворотному напрямку. Насправді планета своєї траєкторії не змінює.

Нагадаємо, що астролог розповіла українцям, як на них впливає ретроградний Меркурій.

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