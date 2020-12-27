Астролог рассказала, что можно и нельзя дарить на Новый год Быка 2021

Приближается Новый год 2021. По восточному гороскопу это будет год Белого металлического быка. Что же подарить родным и любимым людям под елочку - вопрос, тревожащий многих наших сограждан. Таролог и психолог Ольга Соломка дала украинцам несколько хороших советов по поводу презентов.

Эксперт советует обратить внимание на недорогие и милые сердцу подарки. Пусть они не обяжут человека, которому они презентованы.

"В общем, подарки это очень важная и непростая тема, ведь они накладывают определенный долг на одариваемого. Наша психика устроена так, что получив что-то, мы считаем, что уже что-то должны и должны отблагодарить определенным образом. Даже если нам подарили какой-то сувенир или что-то незначительное и символическое. А если подарок еще и ценный, то это иногда становится бременем, потому, что таким образом человека можно поставить в зависимость. Ведь когда вам подарили дорогой телефон, вам тяжело в чем-то будет отказать, даже если это просьба вам не слишком нравится и пойдет в разрез с вашими желаниями или принципами. Поэтому я сторонник недорогих подарков, а еще - полезных, а не таких, которые затем передариваются или пыль собирают. Тем более, что в нашей культуре максимум, чем одаривали на зимние праздники, то это сладостями от Святого Николая, которые получали дети", - считает Соломка.

Подарите близким людям подарки, сделанные своими руками, либо, спросите у родственников, что им хотелось бы.

"Если же вам близки европейские традиции с распаковкой подарков и рождественской елкой, то пусть это будет все же что-то рукотворное, съедобное или сладкое: набор пряников, хороший кофе или чай, рождественская выпечка. Исключение - очень близкие люди, особенно, когда вы точно знаете, что им нужно", - рассказала таролог.

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