Астролог розповіла, що треба і не можна дарувати на Новий рік Бика 2021

Наближається Новий рік 2021. За східним гороскопом це буде рік Білого металевого бика. Що ж подарувати рідним і коханим людям під ялинку - питання, яке тривожить багатьох наших співгромадян. Таролог і психолог Ольга Соломка дала українцям кілька хороших порад з приводу презентів.

Експерт радить звернути увагу на недорогі і милі серцю подарунки. Нехай вони не зобов'яжуть людину, якій вони презентовані.

"Загалом, подарунки це дуже важлива і непроста тема, адже вони накладають певний обов'язок на того, кого обдаровують. Наша психіка влаштована так, що отримавши щось, ми вважаємо, що вже щось винні і маємо віддячити певним чином. Навіть, якщо нам подарували якийсь сувенір чи ще щось незначне і символічне. А якщо подарунок ще й коштовний, то це інколи стає тягарем, бо таким чином людину можна поставити у залежність. Адже коли вам подарували дорогий телефон, вам тяжко у чомусь буде відмовити, навіть якщо це прохання вам не надто подобається чи піде у розріз з вашими бажаннями чи принципами. Тому я прихильник недорогих подарунків, а ще - корисних, а не таких, що потім передаровуються чи пил збирають. Тим більше, що у нашій культурі максимум, чим обдаровували на зимові свята, то це солодощами від Святого Миколая, які отримували діти ", - вважає Соломка.

Подаруйте близьким людям подарунки, зроблені своїми руками, або, запитайте у родичів, що їм хотілося б.

"Якщо ж вам близькі європейські традиції з розпаковкою подарунків під різдвяною ялинкою, то хай це буде все ж щось рукотворне, їстівне чи солодке: набір пряників, гарна кава чи чай, різдвяна випічка. Виключення - дуже близькі люди, особливо, коли ви точно знаєте, що їм потрібно", - розповіла таролог.

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