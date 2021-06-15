Базовый набор: стилист рассказала, какие вещи взять в отпуск, а что оставить дома

Когда начинаешь собираться в отпуск, обычно не знаешь, за что хвататься. В итоге закидываешь в сумку слишком много ненужных вещей, самое нужное остается дома - и в новом месте приходится искать магазин, чтобы купить дешевые очки от солнца по мегавысокой цене. Знакомо?
Чтобы так не вышло на этот раз, стилист Лена Стайл собрала список самых необходимых вещей в отпуске и поделилась им в своем Instagram.
При сборе в отпуск легко взять кучу ненужного (фото: instagram.com/hoskelsa)
Если вы едете или летите отдыхать этим летом на море, то вот мои рекомендации:
Цвет: преимущественно - светлые оттенки цветов. Черный поглощает свет, а белый, наоборот, отталкивает.
Материал: старайтесь выбирать либо хлопок, либо лен. Натуральные материалы позволяют коже дышать лучше.
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Какие вещи взять с собой в отпуск (фото: instagram.com/lenab.style)
В целом, не стоит брать с собой много вещей, лучше берите такие, которые потом можно миксовать между собой.
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