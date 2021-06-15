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Базовый набор: стилист рассказала, какие вещи взять в отпуск, а что оставить дома

Автор: Татьяна Турчаникова

Когда начинаешь собираться в отпуск, обычно не знаешь, за что хвататься. В итоге закидываешь в сумку слишком много ненужных вещей, самое нужное остается дома - и в новом месте приходится искать магазин, чтобы купить дешевые очки от солнца по мегавысокой цене. Знакомо?

Чтобы так не вышло на этот раз, стилист Лена Стайл собрала список самых необходимых вещей в отпуске и поделилась им в своем Instagram.

При сборе в отпуск легко взять кучу ненужного (фото: instagram.com/hoskelsa)

Если вы едете или летите отдыхать этим летом на море, то вот мои рекомендации:

  • Купальники, 2 штуки - на всякий случай, если один из них сохнет.
  • Шляпа от солнца.
  • Шорты, двое штук. Берите джинсу, хлопок или лен. В этих материалах будет не так жарко.
  • Футболка.
  • Топ.
  • Рубашка.
  • Накидка для моря.
  • Платье.
  • Брюки.
  • Очки, сумки.
  • Сандалии и шлепки. Можно взять мюли и босоножки.

Цвет: преимущественно - светлые оттенки цветов. Черный поглощает свет, а белый, наоборот, отталкивает.

Материал: старайтесь выбирать либо хлопок, либо лен. Натуральные материалы позволяют коже дышать лучше.

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Какие вещи взять с собой в отпуск (фото: instagram.com/lenab.style)

В целом, не стоит брать с собой много вещей, лучше берите такие, которые потом можно миксовать между собой.

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