Белый Металлический Бык принесет удачу: знаки Зодиака, которых в 2021 ждет взлет

Гороскоп 2021 для всех двенадцати знаков Зодиака сулит различные жизненные перемены, успехи, уникальные возможности, а также трудности и испытания. Символом наступившего года является Белый Металлический Бык.

Считается, что год Быка нужно провести с легкостью. Астрологи шоу "Маска", что выходит на канале "Украина", рассказали, что готовит этот год каждому знаку Зодиака. Кому из них больше всего повезет в деньгах, благополучии, здоровье, а кого ждут неудачи и разочарования - читайте в нашем материале.

Овен

Астрологи считают, что в 2021 году Бык будет помогать Овнам во всем - от денежных вопросов до личных. Но успех сам не придет в руки, ведь Бык любит трудолюбивых. В этом году ваши планы смогут благополучно реализоваться, но продумывать все это надо заранее.

Амурные дела будут ладиться. Овны будут купаться во внимании противоположного пола, а вот принимать его или нет, это уже ваше решение. Первых успехов вы сможете добиться уже с 20-х чисел января.

Телец

Весьма успешным год может стать для Тельцов. Однако аккуратные Тельцы с еще большим недоверием будут относиться к советам окружающих людей. И это правильно. Девизом следующего года станет "7 раз отмерь, один - отрежь". Зато год подарит вам много сил и энергии для воплощения даже самых смелых ваших планов.

В личной сфере в 2021 году для вас особо ничего не изменится. Скорее год Быка можно назвать годом карьеры и финансов. А вот осенью Бык советует вам заняться своим здоровьем.

Близнецы

Этот год следует посвятить саморазвитию. Вам следует поучиться чему-то новому, поскольку совсем скоро это вам пригодится. 2021-й станет финансово стабильным, а наращивать капитал лучше в летнее время. Соответственно, в отпуск лучше отправиться осенью, а летом нужно будет как следует потрудиться.

В личной жизни в этом году каких-либо сильных волнений не ожидается - все будет стабильно. Если вы одиноки, внимательно смотрите по сторонам в октябре - ваше счастье где-то рядом.

Рак

В этом году все у Раков будет гладко и без особых неприятностей. Но очень важно трезво оценивать свои возможности и желания. Улучшение материального положения ожидается уже в марте. Но вот осенью не следует разбрасываться деньгами. 2021-й станет годом семьи - пользуйтесь каждой свободной минуткой, чтобы провести время с родными. К концу года может накопиться эмоциональная раздражительность - держите себя в руках.

Лучшим временем для одиноких Раков считается конец года. Новый 2022 год будете точно встречать не одни! Главное - будьте смелыми.

Лев

Льву следует быть аккуратнее и понапрасну не подвергать себя риску в 2021 году. Но если у вас получится все сделать правильно, год Быка закончится финансовым успехом. Летом нужно как следует отдохнуть, ведь уже осенью вам понадобится много сил.

А вот на амурном фронте вам повезет уж точно. Смело решайте все вопросы, которые связаны с браком и отношениями, главное здесь - проявлять инициативу. Особенно хорош в этом плане февраль.

Дева

В 2021 году все, к чему вы прикоснетесь, станет золотом. Любая ваша работа будет выполнена блестяще и принесет результаты. При этом следует уделить внимание здоровью, чтобы оно не подвело на пути к вашему финансовому триумфу. Особенно важно придерживаться здорового образа жизни в мае и сентябре.

А вот в личной сфере год не принесет каких-то знаменательных событий. Бык советует быть осторожными в марте и в самом конце года. А самые удачные месяцы - май и сентябрь.

Весы

Год мегауспешен для тех, кто занимается творчеством. Бык советует уделить креативу время и силы, даже если это ваше хобби. Возможно, совсем скоро оно начнет приносить вам прибыль. Слоганом этого года для вас станет фраза "под лежачий камень вода не течет". Так что вставайте и приступайте к работе. Лежание на диване богаче вас не сделает.

А вот в личной жизни очень даже благоприятное время. Белый Бык подарит новую страсть старым отношениям.

Скорпион

2021-й нельзя назвать вашим годом. Бык советует вам быть 24/7 на чеку. Думайте только своей головой и внимательно взвешивайте советы даже самых близких друзей. Бык советует уделить в следующем году время своему здоровью. Отправьтесь наконец-то в санаторий, начните бегать по утрам, пить смузи и выезжать на пикники.

Зато следующий год как никогда благоприятен для романтических союзов. Если вы до сих пор одиноки - Бык обещает, что провожать его год вы будете точно в паре.

Стрелец

Стрельца в следующем году ждет тяжелая работа, но она будет щедро одарена. Не думайте, что вы работаете больше всех не свете. Год также подарит вам множество полезных связей. При этом не следует играть в рулетку со здоровьем, и при малейшем недомогании обращаться к врачу.

Первая половина года как никогда удачна для семейного времяпрепровождения. Именно укрепление отношений с января по май станет залогом крепкого брака во второй половине года.

Козерог

В финансовом плане год будет очень удачным. Несмотря на ситуацию в мире, вы сможете приятно увеличить свой доход. Астрологи советуют не лениться и прикладывать максимум усилий, чтобы помочь Фортуне. Кроме того год обещает крепкое здоровье, прилив энергии и вдохновение.

А вот в личной жизни год не сулит ничего нового. Сосредоточьтесь на гармонизации уже имеющихся отношений.

Водолей

2021-й будет очень хорошим годом для представителей этого водного знака. Главное - не бойтесь инициативы от вас. Действуйте! Время за это вам только скажет "спасибо". А вот со здоровьем будьте очень аккуратны. К концу года можете очутиться в гипсе.

В личной жизни год пройдет тихо и ровно. Не будет потрясений, сожженных мостов - но это и к лучшему. Посвятите свою энергию карьере.

Рыбы

Год Быка научит вас осторожничать. Никому слепо не верьте, особенно в бизнесе. Ведите себя как можно тише. К тому же ваша душа будет просить отдыха и отпуска. Езжайте дальше от людей, выспитесь на славу и ваш организм скажет вам "спасибо".

В личной жизни тоже будет все спокойно, однако это не значит, что в вашей жизни совсем ничего не будет происходить. Одинокие Рыбы в первой половине года могут вполне найти себе пару на всю жизнь.

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