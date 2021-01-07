Білий Металевий Бик принесе удачу: знаки Зодіаку, яких у 2021 чекає зліт

Гороскоп 2021 для всіх дванадцяти знаків Зодіаку обіцяє різні життєві зміни, успіхи, унікальні можливості, а також труднощі та випробування. Символом нового року є Білий Металевий Бик.

Вважається, що рік Бика потрібно провести з легкістю. Астрологи шоу "Маска", що виходить на каналі "Україна", розповіли, що готує цей рік для кожного знака Зодіаку. Кому з них найбільше пощастить у грошах, благополуччі, здоров'ї, а кого чекають невдачі і розчарування - читайте в нашому матеріалі.

Овен

Астрологи вважають, що у 2021 році Бик буде допомагати Овнам у всьому - від грошових питань до особистих. Але успіх сам не прийде в руки, адже Бик любить працьовитих. В цьому році ваші плани зможуть успішно реалізуватися, але продумувати все це треба заздалегідь.

Амурні справи будуть ладитися. Овни будуть купатися в увазі протилежної статі, а от приймати його чи ні, це вже ваше рішення. Перших успіхів ви зможете домогтися вже з 20-х чисел січня.

Телець

Досить успішним рік може стати для Тельців. Однак акуратні Тельці з ще більшою недовірою будуть ставитися до порад оточуючих людей. І це правильно. Девізом наступного року стане "7 разів відміряй, один - відріж". Зате рік подарує вам багато сил і енергії для втілення навіть найсміливіших планів.

В особистій сфері в 2021 році для вас особливо нічого не зміниться. Швидше за рік Бика можна назвати роком кар'єри і фінансів. А ось восени Бик радить вам зайнятися своїм здоров'ям.

Близнюки

Цей рік слід присвятити саморозвитку. Вам слід повчитися чомусь новому, оскільки зовсім скоро це стане вам у пригоді. 2021-й стане фінансово стабільним, а нарощувати капітал краще в літній час. Відповідно, у відпустку краще поїхати восени, а влітку треба буде як слід попрацювати.

В особистому житті в цьому році будь-яких сильних хвилювань не очікується - все буде стабільно. Якщо ви самотні, уважно дивіться по сторонам в жовтні - ваше щастя десь поряд.

Рак

У цьому році у Раків буде гладко і без особливих неприємностей. Але дуже важливо тверезо оцінювати свої можливості і бажання. Поліпшення матеріального становища очікується вже у березні. Але ось восени не слід розкидатися грошима. 2021-й стане роком сім'ї - користуйтеся кожною вільною хвилинкою, щоб провести час з рідними. До кінця року може накопичитися емоційна дратівливість - тримайте себе в руках.

Найкращим часом для самотніх Раків вважається кінець року. Новий 2022 рік будете зустрічати не одні! Головне - будьте сміливими.

Лев

Леву слід бути акуратніше і даремно не піддавати себе ризику у 2021 році. Але якщо у вас вийде все зробити правильно, рік Бика закінчиться фінансовим успіхом. Влітку потрібно як слід відпочити, адже вже восени вам знадобиться багато сил.

А ось на амурному фронті вам пощастить вже точно. Сміливо вирішуйте всі питання, які пов'язані зі шлюбом і відносинами, головне тут - проявляти ініціативу. Особливо хороший в цьому плані лютий.

Діва

У 2021 році все, до чого ви доторкнетеся, стане золотом. Будь-яка ваша робота буде виконана блискуче і принесе результати. При цьому слід приділити увагу здоров'ю, щоб воно не підвело на шляху до вашого фінансового тріумфу. Особливо важливо дотримуватися здорового способу життя в травні і вересні.

А от в особистій сфері рік не принесе якихось знаменних подій. Бик радить бути обережними у березні і в самому кінці року. А найбільш вдалі місяці - травень і вересень.

Терези

Рік мегауспішний для тих, хто займається творчістю. Бик радить приділити креативу час і сили, навіть якщо це ваше хобі. Можливо, зовсім скоро воно почне приносити вам прибуток. Слоганом цього року для вас стане фраза "під лежачий камінь вода не тече". Так що вставайте і приступайте до роботи. Лежання на дивані багатшим вас не зробить.

А от в особистому житті дуже сприятливий час. Білий Бик подарує нову пристрасть старим стосункам.

Скорпіон

2021-й можна назвати вашим роком. Бик радить вам бути 24/7 на чеку. Думайте тільки своєю головою і уважно зважуйте поради навіть самих близьких друзів. Бик радить приділити наступного року час своєму здоров'ю. Рушайте нарешті в санаторій, почніть бігати вранці, пити смузі і виїжджати на пікніки.

Зате наступний рік як ніколи сприятливий для романтичних союзів. Якщо ви до цих пір самотні - Бик обіцяє, що проводжати його рік ви будете точно в парі.

Стрілець

Стрільця в наступному році чекає важка робота, але вона буде щедро обдарована. Не думайте, що ви працюєте більше всіх не світлі. Рік подарує вам безліч корисних зв'язків. При цьому не слід грати в рулетку зі здоров'ям, і при найменшому нездужанні звертатися до лікаря.

Перша половина року як ніколи доречна для сімейного дозвілля. Саме зміцнення відносин з січня по травень стане запорукою міцного шлюбу у другій половині року.

Козеріг

У фінансовому плані рік буде дуже вдалим. Незважаючи на ситуацію в світі, ви зможете приємно збільшити свій дохід. Астрологи радять не лінуватися і прикладати максимум зусиль, щоб допомогти Фортуні. Крім того, рік обіцяє міцне здоров'я, прилив енергії та натхнення.

А от в особистому житті рік не обіцяє нічого нового. Зосередьтеся на гармонізації вже наявних відносин.

Водолій

2021-й буде дуже хорошим роком для представників цього водяного знака. Головне - не бійтеся ініціативи від вас. Дійте! Час за це вам скаже "спасибі". А ось зі здоров'ям будьте дуже акуратні. До кінця року можете опинитися в гіпсі.

В особистому житті рік пройде тихо і рівно. Не буде потрясінь, спалених мостів - але це і до кращого. Присвятіть свою енергію кар'єрі.

Риби

Рік Бика навчить вас бути обережними. Нікому не вірте сліпо, особливо в бізнесі. Поводьтеся як можна тихіше. До того ж ваша душа буде просити відпочинку і відпустки. Їдьте далі від людей, виспіться на славу і ваш організм скаже вам "спасибі".

В особистому житті теж буде все спокійно, однак це не означає, що у вашому житті зовсім нічого не буде відбуватися. Самотні Риби в першій половині року цілком можуть знайти собі пару на все життя.

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