Беременная 42-летняя Василиса Фролова оголилась в образе секси-мышки

Беременная Василиса Фролова снова рушит стереотипы, показывая нетипичные фото для ее положения. Обычно в ожидании ребенка женщины выбирают более нежные образы для фотосессий. Но телеведущая решила примерить на себя секси-мышку.

В Instagram телеведущая показала серию фото, на которых она позирует в черном боди со шлейфом спереди, а также в куртке из блестящей плащевки. На голове у нее уши мультгероини Мини Маус.

"А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно, зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?" - пишет Фролова.

Василиса Фролова показала откровенные фото (instagram.com/vasyafrolova)

42-летняя Василиса Фролова родом из Харькова. Ее настоящее имя Юлия. Девушка начинала свою карьеру с моделинга: дважды заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сингапур, Турция). Работала моделью в Украине, в России и во Франции.

С 2003 года работала ведущей на канале М1. Сейчас Василиса Фролова продолжает свою карьеру в качестве ведущей на телеканале "Прямой" и ведет эфиры на "Радио НВ".

Официально Фролова никогда не была замужем. По ее словам, штамп в паспорте - не самое важное и можно запросто обойтись без него, но блондинка не скрывает, что у нее есть любимый мужчина.

Отметим, что это не первая откровенная фотосессия Фроловой во время беременности. Накануне Нового года она показала фото, на которых прикрылась лишь бенгальскими огнями.

К слову, совсем недавно Василиса переболела коронавирусом.