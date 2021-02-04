Вагітна 42-річна Василина Фролова оголилася в образі сексі-мишки

Вагітна Василіса Фролова знову руйнує стереотипи, показуючи нетипові фото для її стану. Зазвичай в очікуванні дитини жінки вибирають більш ніжні образи для фотосесій. Але телеведуча вирішила приміряти на себе сексі-мишку.

В Instagram телеведуча показала серію фото, на яких вона позує в чорному боді зі шлейфом спереду, а також в куртці з блискучої плащівки. На голові у неї вуха мультгероїні Міні Маус.

"А звідки взялося повір'я, що вагітним треба обов'язково робити няшну фотосесію в летючому тюлі? Не треба писати тільки, що в цьому стані жінка і є втілення доброти і ніжності, це зрозуміло, навіщо обмежуватися прозорими ганчірочками?" - пише Фролова.

Василіса Фролова показала відверті фото (instagram.com/vasyafrolova)

42-річна Василина Фролова родом з Харкова. Її справжнє ім'я Юлія. Дівчина починала свою кар'єру з моделінгу: двічі заслужила титул "Miss Beautiful Body of the world" (Сінгапур, Туреччина). Працювала моделлю в Україні, в Росії і у Франції.

З 2003 року працювала ведучою на каналі М1. Зараз Василіса Фролова продовжує свою кар'єру як ведуча на телеканалі "Прямий" і веде ефіри на Радіо "НВ".

Офіційно Фролова ніколи не була заміжня. За її словами, штамп у паспорті - не найважливіше і можна запросто обійтися без нього, але блондинка не приховує, що у неї є коханий чоловік.

Зазначимо, що це не перша відверта фотосесія Фролової під час вагітності. Напередодні Нового року вона показала фото, на яких прикрилася лише бенгальськими вогнями.

До речі, зовсім недавно Василіса перехворіла на коронавірус.