Нет безопасного пластика: нутрициолог назвала, из какой посуды точно нельзя есть

Когда речь идет о здоровом питании, важно не только есть полезную и чистую от химикатов еду, но и готовить ее в безопасной для организма человека посуде.

Специалист по питанию, нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram рассказала, что пластик не бывает безопасным, а вот стеклянная посуда вполне допустима на каждой кухне.

Из какой посуды безопасно есть (фото: pexels.com)

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Какая посуда опасна для здоровья

Пластик

Не существует безопасного пластика. Бутылочки, одноразовая посуда, крышки на стаканчиках, трубочки и прочее - загрязняют окружающую среду, так и вызывают различные заболевания. Особенно опасен нагретый пластик. Доказана корреляция с онкозаболеваниями.

Бамбук склеивается опасными веществами.

склеивается опасными веществами. Алюминий вызывает нарушения мозга и нейровоспаления.

вызывает нарушения мозга и нейровоспаления. Вредные вещества из поцарапанной и поврежденной посуды протекают в еду. Добавим посуду с гранитной крошкой, дешевым керамическим покрытием, в котором, кроме керамики, опасные вещества.

дешевым керамическим покрытием, в котором, кроме керамики, опасные вещества. Меламин. Н епонятно, как его используют в производстве детской посуды бренды с мировым именем. В составе меламина формальдегид, который растворяется и с пищей попадает в организм. Это серьезный яд, который поражает ЖКТ, нервную систему и дыхательные пути. Также в меламиновую посуду добавляют асбест, провоцирующий онкологию.

епонятно, как его используют в производстве детской посуды бренды с мировым именем. В составе меламина формальдегид, который растворяется и с пищей попадает в организм. Это серьезный яд, который поражает ЖКТ, нервную систему и дыхательные пути. Также в меламиновую посуду добавляют асбест, провоцирующий онкологию. Посуда с глазурью (эмаль, керамика), золотым напылением, милыми рисунками иногда содержит свинец и кадмий (особенно китайская).

(эмаль, керамика), золотым напылением, милыми рисунками иногда содержит свинец и кадмий (особенно китайская). Тефлон. Уже знают все? Цена отскакивающих от сковороды блинчиков - повышение канцерогенного фона организма. Любое антипригарное покрытие небезопасно.

Так какую же посуду безопасно держать в доме? (фото: pexels.com)

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Из какой посуды безопасно есть и на какой посуде готовить?

1. Чугун

Старый добрый чугун. Безопасное покрытие, которое при правильном использовании может стать антипригарным. Избегаем китайский чугун.

2. Стекло

Качественное (не китайское) стекло без цвета, максимально прозрачное. Чашки, миски, формы для запекания, заварочные чайники и даже сковороды.

3. Сталь 18/10

Высококлассная нержавеющая сталь - один из самых безопасных материалов для готовки.

4. Глиняная, фарфоровая и эмалированная посуда.