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Поможет продлить молодость: нутрициолог рассказала, чем завтракать для гормонального баланса

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 09:03
Поможет продлить молодость: нутрициолог рассказала, чем завтракать для гормонального баланса Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Гормональный баланс - основа молодости и здоровья женщины. Как привести в норму гормональную систему в домашних условиях?

Например, начинать утро с полезного завтрака, поделилась в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.

Поможет продлить молодость: нутрициолог рассказала, чем завтракать для гормонального балансаЕда, которая поможет гормонам оставаться в балансе (фото: instagram.com/biotorium)

Каша для гормонального баланса: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. гхи
  • 3 ст. л. молотых конопляных семян
  • 200 грамм тыквенного пюре (предварительно пюрировать свежую тыкву)
  • 4 ст. л. жирного кокосового молока (можно добавить больше, если хотите более жидкую консистенцию)
  • горсть черники
  • 1 ст. л. тыквенных семечек (чтобы посыпать сверху).
  • 1 ст.л. кокосового масла

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Поможет продлить молодость: нутрициолог рассказала, чем завтракать для гормонального баланса

Правильное питание - и никаких проблем! (фото: instagram.com/biotorium)

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Приготовление:

  1. Разогреть гхи в небольшой кастрюльке на слабом огне.
  2. Добавить тыквенное пюре и молоко, варить минут 10 на слабом огне, потом добавить конопляные семена и варить еще минуты 3-5, чтобы прогреть семена.
  3. Затем добавить чиа, кокосовое масло и чернику, перемешать и дать настояться минут 5-10.
  4. При подаче посыпать тыквенными семечками.

Раньше нутрициолог назвала один-единственный иммуностимулятор, который нужен всем перед сезоном простуд.

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