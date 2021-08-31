Поможет продлить молодость: нутрициолог рассказала, чем завтракать для гормонального баланса
Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Гормональный баланс - основа молодости и здоровья женщины. Как привести в норму гормональную систему в домашних условиях?
Например, начинать утро с полезного завтрака, поделилась в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Еда, которая поможет гормонам оставаться в балансе (фото: instagram.com/biotorium)
Каша для гормонального баланса: рецепт
Ингредиенты:
- 1 ст. л. гхи
- 3 ст. л. молотых конопляных семян
- 200 грамм тыквенного пюре (предварительно пюрировать свежую тыкву)
- 4 ст. л. жирного кокосового молока (можно добавить больше, если хотите более жидкую консистенцию)
- горсть черники
- 1 ст. л. тыквенных семечек (чтобы посыпать сверху).
- 1 ст.л. кокосового масла
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Приготовление:
- Разогреть гхи в небольшой кастрюльке на слабом огне.
- Добавить тыквенное пюре и молоко, варить минут 10 на слабом огне, потом добавить конопляные семена и варить еще минуты 3-5, чтобы прогреть семена.
- Затем добавить чиа, кокосовое масло и чернику, перемешать и дать настояться минут 5-10.
- При подаче посыпать тыквенными семечками.
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