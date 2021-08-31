Без жертв и вреда для здоровья: врач-диетолог рассказала, как быстро похудеть

"Как быстро похудеть?", - вопрос, который волнует очень и очень многих - и который очень часто задают специалистам по питанию.

Ответ простой: без вреда для здоровья - никак, считает врач-диетолог Марина Сергеева. Можно, конечно, поголодать неделю и сбросить 3-4 кг, но к чему такие жертвы? Врач в своем Instagram рассказала, как правильно подобрать диету, чтобы худеть со знаком плюс для всего организма.

Если вы идете на какие-то эксперименты, вы должны понимать, какие могут быть последствия. Взять, например, похудение-детокс на овощных и фруктовых соках. Объясню, почему я не стала бы это делать: Сок, в отличии от целого фрукта или овоща, теряет свою ценность в плане клетчатки. Если нет клетчатки, то полезная морковь, например, превращается в быстрый углевод, а это путь к инсулинорезистентности и диабету Если в рационе долгое время нет жиров - это приводит к застою желчи. А если такая ситуация продолжается долго и регулярно, то желчнокаменная болезнь буквально гарантирована, рано или поз дно. Большое количество соков будет раздражать слизистую желудка, если есть эррозии и напрягать поджелудочную железу.⠀ Вот так, по пунктам можно разложить любую "чудо-диету". Стоят ли пара лишних кг таких рисков? Конечно нет. Готовится быстро и не надоедает: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного завтрака Лучшая диета - сбалансированное питание (фото: pexels.com)⠀ Приводит к преждевременному старению: врач рассказала, почему возникает дефицит железа Как правильно подобрать диету Выбирая для себя диету для снижения веса, вы точно должны понимать: насколько она сбалансированна по нутриентам?

будет ли ваш организм получать все необходимые витамины и минералы или уйдет в жесткий дефицит?

если у вас есть заболевания ЖКТ, не усугубится ли проблема?

справится ли ваш ЖКТ с большим количеством белка (диета Дюкана) или жиров (кето диета)? И так далее… Как разобраться с этими вопросами не имея специальных знаний, я не знаю. Но знаю, что много людей, не задумываясь о последствиях, готовы ставить эксперименты со своим весом, не понимая, что наносят ущерб своему здоровью.