Будете здоровы через день: рецепт чудо-сока от простуды и гриппа

Лекарства от простуды помогают далеко не всегда, а вот натуральне средства, в которые не все верят, работают уже на следующий день после приема.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Йенсен призналась, что сама крайне редко болеет постудными заболеваниями.
"Максимум - 1-2 раза в год, и обычно мне удается обойтись без приема лекарств. Последний раз я всерьез заболела в начале этого года, сын притащил из школы какой-то вирус. Все проверенные средства, увы, никак не облегчали моего состояния", - написала Катерина.
Уже когда от безысходности рука потянулась к парацетамолу, вдруг очень захотелось сделать сок, рассказала Катерина.
"Я достала соковыжималку и сделала сок из того, чего требовало измученное тело. И, о чудо! Уже через 15 минут этот напиток позволил мне почувствовать себя гораздо лучше. А через день его приема я была абсолютно здорова. Вот такой чудо-сок получилось изобрести, благодаря моей простуде", - призналась Йенсен.⠀
Ингредиенты:⠀
! Но есть пара важных замечаний:
- Не пейте этот сок натощак: в нем много кислоты. Лучше что-то съесть прямо перед его употреблением. Причем, это что-то должно быть с жирами. Например, каша с растительным маслом.
- Если нет соковыжималки, то из всех ингредиентов можно сделать смузи. Но сок действует быстрее и эффективнее, потому что вы получаете вещества в высокой концентрации почти сразу, а из смузи они будут поступать дольше и постепенно.
- Если у вас язва желудка (в активной стадии), то такой сок можно пить не более 200 мл за раз.
Напомним, что нутрициолог рассказала, что съесть для хорошого настроения.
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