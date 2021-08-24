Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка

В процессе квашения, соления, брожения, мочения - это все ферментация, размножаются полезные бактерии, вытесняя все патогенные микроорганизмы.

Все знают, как пробиотическая / ферментированная пища позитивно влияет на улучшение пищеварения, самочувствия и настроения.

"Засеивание" нашей микрофлоры такими полезными бактериями способствует укреплению иммунитета: снижается патогенная нагрузка на организм. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.

Процесс ферментации - живой процесс. Он может сопровождаться кислым запахом, выделением пузырьков (вспомните квас). И ферментация не останавливается (но в холодильнике она замедляется).

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

С каждым днем в таких продуктах становится все больше молочно-кислых бактерий, а сами продукты становятся все более полезными.

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Соленые огурцы - полезный пробиотик (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Именно поэтому ферментированные продукты каждый день (!) меняют свой вкус, цвет и запах.

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