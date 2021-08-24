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Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка

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Вторник 24 августа 2021 11:09
Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка Полезно для всей семьи (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все знают, как пробиотическая / ферментированная пища позитивно влияет на улучшение пищеварения, самочувствия и настроения.

В процессе квашения, соления, брожения, мочения - это все ферментация, размножаются полезные бактерии, вытесняя все патогенные микроорганизмы.

"Засеивание" нашей микрофлоры такими полезными бактериями способствует укреплению иммунитета: снижается патогенная нагрузка на организм. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.

Процесс ферментации - живой процесс. Он может сопровождаться кислым запахом, выделением пузырьков (вспомните квас). И ферментация не останавливается (но в холодильнике она замедляется).

Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудка

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

С каждым днем в таких продуктах становится все больше молочно-кислых бактерий, а сами продукты становятся все более полезными.

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Домашний пробиотик: нутрициолог назвала простой продукт для улучшения микрофлоры желудкаСоленые огурцы - полезный пробиотик (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Именно поэтому ферментированные продукты каждый день (!) меняют свой вкус, цвет и запах.

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  • Не стоит трясти банки и бутылки с пробиотическим продуктом, так как после этого на поверхность активно выходит углекислый газ в виде пузырьков, а при открытии крышки даже может все вылиться наружу.

  • Считается, что только пища с богатым составом полезных бактерий способна на такую хорошую натуральную газацию.
  • Соленые и моченые овощи и фрукты можно хранить месяцами - издревле так и делали, заготавливая их на год наперед. Такие продукты не портятся очень долго.
  • Белый налет на соленых огурцах и дне банки образуется из-за роста дружелюбных полезных молочно-кислых бактерий в процессе брожения. Если процесс консервации был соблюден правильно, то это нормальное явление. Такие огурцы можно употреблять без риска для здоровья.

Раньше диетолог назвала один-единственный продукт для хорошей фигуры.

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