Быстро, вкусно, полезно для здоровья: врач дала список идеальных завтраков

Топ-3 полезных завтрака: рекомендации врача

Форшмак

Вариаций этого рецепта множество, но основой являются сельдь, сливочное масло, лук и яйца. Остальные ингредиенты можно добавлять по желанию.

Блюдо сытное за счет сливочного масла и сельди, которая является лидером по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

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Печеночный паштет

В основе - печень. К ней можно добавлять и другие субпродукты. Тушить в большом количестве сливочного или оливкового масла со специями. Я люблю добавлять морковь и, для пикантности, пару ложек ликера Cointreau.

Готовится легко и быстро. Паштет можно сделать про запас, чтобы в холодильнике всегда была баночка вкусной еды.

Яйца-пашот или всмятку

Всмятку - это 6 минут после закипания, тогда будет полностью приготовлен белок, а желток останется жидким.

Яйца-пашот имеют более нежный вкус, чем свежее яйцо, тем менее, растекается белок - и вам не потребуется ухищрений вроде водяной воронки, чтобы получить его в идеальном виде.

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Но если вы не уверены в свежести яйца, добавьте в воду немного уксуса или лимонного сока. Это не позволит белку разлететься в хлопья. Для удобства, можно использовать пашотницы или завязать сырое яйцо в пищевую пленку и этот мешочек опустить в кипящую воду. Такое яйцо можно есть с салатами или положить на кусочек безглютенового хлеба с лососем.