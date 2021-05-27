Бьюти-эксперт дала 5 важных советов для мужчин. Они помогут покорять девушек

Уходовые средства, которые необходимы каждому мужчине

Каждый, независимо от возраста или социального положения, обязан следить за своей опрятностью, ароматом и состоянием кожи. Чтобы следовать этому правилу, у мужчины всегда под рукой должны находиться следующие уходовые средства:

- Дезодорант.

- Шампунь, гель или пена для душа. Даже если у вас короткие волосы, мыть их нужно каждый день, поскольку на протяжении дня кожа и волосы накапливают пыль и бактерии.

- Увлажняющая эмульсия или лосьон после бритья. Так как мужчинам приходится бриться достаточно часто, необходимо подбирать правильные средства, чтобы на коже не оставалось раздражения.

- Парфюм. Хороший, достойный своего обладателя аромат, всегда будет кстати.

- Крем или лосьон для лица. При регулярном увлажнении лица, можно значительно предотвратить ранее появление морщин.

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Как ухаживать за собой мужчинам, чтобы нравиться противоположному полу (фото: Эльмира Мехтиева)

Почему мужчинам не желательно использовать женские уходовые средства

Многие уверены, что разница между мужскими и женскими средствами заключается только в аромате и цвете упаковки. Однако не стоит забывать об индивидуальных характеристиках нашей кожи.

Мужская кожа, в отличие от женской плотнее из-за высокого уровня тестостерона. Она лучше противостоит перепадам температур и другим внешним воздействиям. При этом, мужская кожа более чувствительна, поскольку подвергается ежедневному микротравмированию во время бритья.

Зачастую женские крема, сыворотки и гели для душа сильному полу совершенно не подходят.

Мужской уход требует более легкие текстуры: без блеска и агрессивных компонентов. Например, в увлажняющей косметике для мужской кожи такие текстуры используются на основе геля.

Уход за мужской кожей отличается от ухода за женской (фото: Эльмира Мехтиева)

Уделяем особое внимание бороде

Мода на бороду всегда была циклична. Современные тренды позволяют сделать ее прекрасным дополнением характера мужчины.

Если вы обладатель роскошной бороды, или желаете им стать, то не стоит забывать, что эта часть вашего образа также требует особого ухода.

В первую очередь, необходимо соблюдать несколько простых правил:

1. Бриться рекомендуется исключительно после душа - так вы смягчите кожу лица.

2. Важно иметь дома свой триммер. Он значительно упростит процедуру бритья и придаст бороде желаемую форму.

3. Под рукой всегда должны находится средства по уходу за бородой. Специальные шампуни и бальзамы не только помогут защитить ее от ломкости, но и наполнят кожу лица необходимыми витаминами.

4. Если хотим выглядеть на все 100%, посещение Barbershop должно стать регулярной процедурой для ухода за вашей бородой.

Эти правила пригодятся каждому мужчине (фото: Эльмира Мехтиева)

5 советов для мужчин, которые помогут покорять девушек

Согласитесь, всегда приятно находиться рядом с красивым и ухоженным мужчиной. В последнее время уход за своей внешностью для многих мужчин стал основным правилом хорошего тона.

За чем, в первую очередь должен следить мужчина, чтобы вызывать восхищение у представительниц прекрасного пола: