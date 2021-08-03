Кроме чайных пакетиков: врач дала действенные советы, как избавиться от отеков под глазами

Для начала журналисты программы испробовали на себе кучу лайфхаков от отеков, которые нашли на просторах интернета. Ни замороженные ложки, ни мазь от геморроя, ни даже чайные пакетики видимого результата не дали.

Фактически, все эти действия направлены на то, чтобы сделать спазм сосудов. Но его действие достаточно кратковременное. Поэтому специалист советует заменить эксперимент методами, которые точно помогут в данном случае.

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Простые действия каждое утро - и отеков не будет (фото: pexels.com)

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Первый - патчи. Важно хранить их в холодильнике, чтобы они слегка спазмировали сосуды.

Всегда обращайте внимание на их состав. Чтобы в составе были кофеин и гиалуроновая кислота. Тогда они будут работать.

Эффект будет заметно уже через 15-20 минут.

Второй способ от косметолога - лед.

Это даст возможность сузить сосуд за счет действия холода, тонизировать кожу. Очень важно при работе со льдом не останавливаться. Нужно все время двигать его по лицу - от центра к периферии.

Лимфодренажный массаж. Всего 1-2 минуты такого массажа каждое утро - и о мешках под глазами можно забыть!

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Первое упражнение называется "помпаж". Надо нажимать пальчиками, двигая их вокруг глаз - 10 раз. Второе упражнение - "восьмерка2. Указательным пальцем делать восьмерку, центром которой будет переносица. Хорошо если эту зону вы смажете каким-то кремом для глаз, чтобы было лучшее скольжение. И снова сделать 10 нажиманий пальцами.

Помните: главное - регулярность.