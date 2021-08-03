Крім чайних пакетиків: лікар дала дієві поради, як позбутися набряків під очима

Для початку журналісти програми випробували на собі купу лайфхаків від набряків, які знайшли на просторах інтернету. Ні заморожені ложки, ні мазь від геморою, ні навіть чайні пакетики видимого результату не дали.

Фактично, всі ці дії спрямовані на те, щоб зробити спазм судин. Але його дія досить короткочасна. Тому фахівець радить замінити експеримент методами, які точно допоможуть в даному випадку.

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Прості дії щоранку - і набряків не буде (фото: pexels.com)

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Перший - патчі. Важливо зберігати їх в холодильнику, щоб вони злегка спазмували судини.

Завжди звертайте увагу на їхній склад. Щоб у складі були кофеїн і гіалуронова кислота. Тоді ці патчі працюватимуть

Ефект буде помітний вже через 15-20 хвилин.

Другий спосіб від косметолога - льод.

Ми маємо можливість звузити судини за рахунок дії холоду. Тонізувати шкіру. Дуже важливо при роботі з льодом не зупинятись. Потрібно весь час рухати його по обличчю - від центру до периферії

Лімфодренажний масаж. Всього 1-2 хвилини такого масажу щоранку - і про мішки під очима можна забути!

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Перша вправа називається "помпаж". Треба натискати пальчиками, рухаючи їх навколо очей - 10 разів. Друга вправа - "вісімка". Вказівним пальцем робити вісімку, центром якої буде переносиця. Добре якщо цю зону ви змажете якимось кремом для очей, щоб було краще ковзання. І знову зробити 10 натиснень пальчикамии.

Пам'ятайте: головне - регулярність.