Cредство номер один при коронавирусе: нутрициолог дала простой рецепт
На вопрос "Как лечить коронавирус" многие не могут однозначно ответить до сих пор. Но есть растение, которое по количеству витамина С опережает все цитрусовые и многие ягоды - хрен. На него-то и стоит налегать.
Такой способ поддержания иммунитета советует нутрициолог Вероника Натуромама. В своем Instagram она дала простой рецепт, как заготовить хрен на зиму для всей семьи.
Хрен - уникальное по своим свойствам растение. Хрен содержит витамин С, эфирные масла с антисептическими свойствами, фитонциды, полифенолы, благодаря которым он обладает мощным антибактериальным эффектом.
Хрен выделяет летучие вещества - растительные антибиотики, которые борются с вредными микробами.
И самое главное: хрен - это средство номер 1 при плевритах, бронхитах, миозитах, пневмонии, гайморите, коронавирусе. Он очищает бронхи, легкие и носовые пазухи от гноя и слизи, лечит воспаление, обладает отхаркивающим действием.
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Хрен - помощник масок и лимонов (фото: pexels.com)⠀
Простой рецепт заготовки хрена на зиму
Существуют разные способы заготовки хрена на зиму. Вот один из них.⠀
- Одинаковое количество лука, чеснока и хрена прокрутить через мясорубку или натереть на терке.
- Добавляем столько же по объему меда.
- Перемешиваем и убираем в холодильник.
- При лечении применять 3-5 раз в день по 1 ч. л. во время еды.
- Профилактика инфекционных заболеваний: 1 ч. л. в день.
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