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Засіб номер один при коронавірусі: нутриціолог дала простий рецепт

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Четвер 15 липня 2021 10:34
Засіб номер один при коронавірусі: нутриціолог дала простий рецепт Коронавірус можна попередити або вже лікувати цим засобом (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

На питання "Як лікувати коронавірус" багато хто не може однозначно відповісти досі. Але є рослина, яка за кількістю вітаміну С випереджає всі цитрусові і багато які ягоди - хрін. На нього-то і варто налягати.

Такий спосіб підтримки імунітету радить нутриціолог Вероніка Натуромама. У своєму Instagram вона дала простий рецепт, як заготовити хрін на зиму для всієї родини.

Хрін - унікальна за своїми властивостями рослина. Хрін містить вітамін С, ефірні масла з антисептичними властивостями, фітонциди, поліфеноли, завдяки яким він володіє потужним антибактеріальним ефектом.

Хрін виділяє летючі речовини - рослинні антибіотики, які борються зі шкідливими мікробами.

І найголовніше: хрін - це засіб номер 1 при плевритах, бронхітах, міозитах, пневмонії, гаймориті, коронавірусі. Він очищає бронхи, легені і носові пазухи від гною і слизу, лікує запалення, має відхаркувальну дію.

Навіть від фруктів і вівсянки: нутриціолог зізналася, чим небезпечні скачки цукру в крові

Засіб номер один при коронавірусі: нутриціолог дала простий рецептХрін - помічник масок і лимонів (фото: pexels.com)⠀

Простий рецепт заготовки хрону на зиму

Існують різні способи заготівлі хрону на зиму. Ось один з них.⠀

  • Однакову кількість цибулі, часнику і хрону прокрутити через м'ясорубку або натерти на тертці.
  • Додаємо стільки ж за обсягом меду.
  • Перемішуємо і прибираємо в холодильник.
  • При лікуванні застосовувати 3-5 разів на день по 1 ч. л. під час їжі.
  • Профілактика інфекційних захворювань: 1 ч. л. в день.

Раніше доктор розповіла невідому правду про фруктозу, небезпечно для здоров'я.

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