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Cтилист показала нескучные сумки на лето, которые идут ко всему: лаконичные и яркие

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Вторник 01 июня 2021 18:07
Cтилист показала нескучные сумки на лето, которые идут ко всему: лаконичные и яркие Универсальная сумка на лето 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Скучные базовые вещи надоели, но хочется, чтобы вещь была подо все?

Правильно, гардероб должен строиться по принципу "конструктор". Вещей мало, все идеально сочетаются между собой. И интересные детали.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова и показала примеры сумок, которые будет нескучно носить летом 2021.⁣⁣⠀

Сегодня поговорим про сумки. Я люблю универсальные, "подо все". Потому что перекладывать вещи из одной в другую мне лениво. ⁣⁣Найти универсальную сумку сложно. Думаю, вы знаете. Но это реально. ⁣⠀

Моей новой универсальной любовью стала круглая сумка с контрастным ремнем. Не снимаю уже больше недели, идеально "работает" со 100% образов в гардеробе. Но необязательно выбирать круглую - подойдет любая необычная для сумки форма.

Какие нескучные сумки выбрать на лето 2021

Необычные и лаконичные сумки.

Cтилист показала нескучные сумки на лето, которые идут ко всему: лаконичные и яркие

Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021

Без акцентного декора.

Cтилист показала нескучные сумки на лето, которые идут ко всему: лаконичные и яркие

Сумка акцентного цвета - маст-хэв летом 2021.

Cтилист показала нескучные сумки на лето, которые идут ко всему: лаконичные и яркие

С декором, но не кричащим.Cтилист показала нескучные сумки на лето, которые идут ко всему: лаконичные и яркие

Какие сумки выбрать на лето (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист показала, какие модели рубашек выбрать на лето 2021.

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