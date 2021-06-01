Cтилист показала нескучные сумки на лето, которые идут ко всему: лаконичные и яркие

Правильно, гардероб должен строиться по принципу "конструктор". Вещей мало, все идеально сочетаются между собой. И интересные детали.

Скучные базовые вещи надоели, но хочется, чтобы вещь была подо все?

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова и показала примеры сумок, которые будет нескучно носить летом 2021.⁣⁣⠀

Сегодня поговорим про сумки. Я люблю универсальные, "подо все". Потому что перекладывать вещи из одной в другую мне лениво. ⁣⁣Найти универсальную сумку сложно. Думаю, вы знаете. Но это реально. ⁣⠀

Моей новой универсальной любовью стала круглая сумка с контрастным ремнем. Не снимаю уже больше недели, идеально "работает" со 100% образов в гардеробе. Но необязательно выбирать круглую - подойдет любая необычная для сумки форма.

Какие нескучные сумки выбрать на лето 2021

Необычные и лаконичные сумки.

Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021

Без акцентного декора.

Сумка акцентного цвета - маст-хэв летом 2021.

С декором, но не кричащим.

Какие сумки выбрать на лето (фото: instagram.com/tatvolkova)