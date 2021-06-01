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Стиліст показала ненудні сумки на літо, які йдуть до всього: лаконічні і яскраві

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Вівторок 01 червня 2021 18:07
Стиліст показала ненудні сумки на літо, які йдуть до всього: лаконічні і яскраві Універсальна сумка на літо 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Нудні базові речі набридли, але хочеться, щоб річ була під все?

Правильно, гардероб повинен будуватися за принципом "конструктор". Речей мало, все ідеально поєднуються між собою. І цікаві деталі.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова і показала приклади сумок, які буде ненудно носити влітку 2021.⁣⁣⠀

Сьогодні поговоримо про сумки. Я люблю універсальні, "під все". Тому що перекладати речі з однієї в іншу мені ліниво. Знайти універсальну сумку складно. Думаю, ви знаєте. Але це реально. ⁣⠀

Моєю новою універсальною любов'ю стала кругла сумка з контрастним ременем. Не знімаю вже більше тижня, ідеально "працює" зі 100% образів в гардеробі. Але необов'язково вибирати круглу - підійде будь-яка незвичайна для сумки форма.

Які ненудні сумки вибрати на літо 2021

Незвичайні і лаконічні сумки.

Стиліст показала ненудні сумки на літо, які йдуть до всього: лаконічні і яскраві

Замість топа і пояса: стиліст показала, як носити хустку влітку 2021

Без акцентного декору.

Стиліст показала ненудні сумки на літо, які йдуть до всього: лаконічні і яскраві

Сумка акцентного кольору - маст-хев влітку 2021.

Стиліст показала ненудні сумки на літо, які йдуть до всього: лаконічні і яскраві

З декором, але не занадто "крикливим".Стиліст показала ненудні сумки на літо, які йдуть до всього: лаконічні і яскраві

Які сумки обрати на літо (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, стиліст показала, які моделі сорочок вибрати на літо 2021.

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