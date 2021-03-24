Даша Квиткова рассказала, как долго пыталась забеременеть: покупала тесты по 20 штук

"Нам хотелось, чтобы это было в браке. Поэтому, как только мы уехали в свадебное путешествие, мы поговорили, Никита сказал, что он готов, и мы собственно начали плодотворную работу. Мы с Никитой очень хотели ребенка. Я не отходила от аптеки около дома, покупала тесты по 20 штук. И у нас не получалось какое-то время. Это, наверно, был момент, когда нам настолько сильно этого хотелось, что аж трусились руки", - рассказала она.

По словам Даши, они с мужем не могли лечь спать, если она не сделает тест, и он "не покажет хоть что-то".

"А потом в какой-то момент я разговаривала с мамой, она говорит: "Я вижу, что ребенок тебя уже выбрал, но тебе нужно отпустить эту ситуацию", - вспоминает Квиткова.

Тогда Даша решила поехать с друзьями отдохнуть во Львов, где ей приснилось, как она в очередной раз делает 2 теста, и рассказывает своей подруге, что они показали желанную беременность.

"Мы вернулись в Киев, я рассказала сон Никите, но мы как-то не обратили на это внимание, потому что я тест сделала, он оказался негативный. Мы уехали в Черновцы и там мне стало плохо, я подумала, что чем-то травонулась", - поделилась звезда.

Пара сделала несколько тестов на беременность и увидела долгожданные две полоски. А когда Даша пошла сдавать анализы, то оказалось, что уже месяц как беременна, о чем сразу рассказала супругу.

"Во-первых, он плакал от счастья, от того, что это действительно произошло. Потому что каждый раз, когда тест показывал негативно, мы оба прям расстраивались. А во-вторых, супруг сейчас относится, наверное, к нам обоим уже как к чему-то самому чудесному. Если что-то со мной случится, он наверно этого не переживет", - говорит Даша.

С 6-й недели у нее начался страшный токсикоз.

"Меня тошнило 24 часа на 7. Мне не помогала ни одна таблетка, которую прописывал врач. Так случилось, что мы во время моего токсикоза заболели короной и у меня поднялась еще температура, головная боль. Я не могла ни есть, ни пить, а надо было. Все дошло до того, что мне вызывали скорую, которая через вену напитывала меня водичкой, чтобы мне хоть чуть-чуть стало легче", - рассказала Квиткова.

Даша Квиткова рассказала о беременности