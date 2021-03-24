Даша Квіткова розповіла, як довго намагалася завагітніти: купувала тести по 20 штук

"Нам хотілося, щоб це було в шлюбі. Тому, як тільки ми поїхали у весільну подорож, ми поговорили, Микита сказав, що він готовий, і ми почали власне плідну роботу. Ми з Микитою дуже хотіли дитину. Я не відходила від аптеки біля будинку, купувала тести по 20 штук. І у нас не виходило якийсь час. Це, напевно, був момент, коли нам настільки сильно цього хотілося, що аж трусилися руки", - розповіла вона.

За словами Даші, вони з чоловіком не могли лягти спати, якщо вона не зробить тест, і він "не покаже хоч щось".

"А потім в якийсь момент я розмовляла з мамою, вона каже: "Я бачу, що дитина тебе вже вибрала, але тобі потрібно відпустити цю ситуацію", - згадує Квіткова.

Тоді Даша вирішила поїхати відпочити з друзями у Львів, де їй приснилося, що вона в черговий раз робить 2 тести, і розповідає своїй подрузі, що вони показали бажану вагітність.

"Ми повернулися в Київ, я розповіла сон Микиті, але ми якось не звернули на це увагу, тому що я зробила тест, він виявився негативний. Ми поїхали в Чернівці і там мені стало погано, я подумала, що чимось отруїлась", - поділилася зірка.

Пара зробила кілька тестів на вагітність і побачила довгоочікувані дві смужки. А коли Даша пішла здавати аналізи, то виявилося, що вже місяць як вагітна, про що відразу розповіла чоловікові.

"По-перше, він плакав від щастя, від того, що це справді сталося. Тому що кожен раз, коли тест показував негативно, ми обидва прям засмучувалися. А по-друге, чоловік зараз відноситься, мабуть, до нас обох вже як до чогось найчудеснішого. Якщо щось зі мною станеться, він напевно цього не переживе", - каже Даша.

З 6-го тижня у неї почався страшний токсикоз.

"Мене нудило 24 години на 7. Мені не допомагала ні одна таблетка, яку прописував лікар. Так сталося, що ми під час мого токсикозу захворіли короною і у мене піднялася ще температура, головний біль. Я не могла ні їсти, ні пити, а треба було. Все дійшло до того, що мені викликали швидку, яка через вену напитувала мене водичкою, щоб мені хоч трохи стало легше", - розповіла Квіткова.

Даша Квіткова розповіла про вагітність