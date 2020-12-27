Синоптики дали "морозный" прогноз: где будет холоднее всего

В Украине в воскресенье, 27 декабря, погода ожидается морозной и ветреной. В ночное время столбики термометров опустятся до минимальных -9 градусов, но из-за сильных порывов ветра чувствоваться погода будет на все -13 градусов.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

В дневное время в Украине 27 декабря ожидается в среднем -1… +2 градуса в течение дня. На юге страны, а также в Закарпатской области термометры покажут до 0… +4 градусов. В ночное время же, по предупреждениям специалистов, в Украине ожидается морозная погода. Холоднее всего будет на западе страны, где термометры покажут до -2… -9 градусов. На остальных территориях морозы тоже усилятся по сравнению с субботой в среднем до -1... -4 градусов.

Синоптики предупреждают, что морозы могут чувствоваться более сильно из-за порывов ветра до 7-12 м/c.

Осадков в воскресенье при этом не ожидается. Погода будет преимущественно солнечной, но с переменной облачностью.

Погода в Украине 27 декабря (карта: meteo.gov.ua)

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