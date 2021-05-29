Не дайте глине высохнуть: косметолог раскрыла секреты домашнего ухода за кожей

Домашний уход за кожей станет рамного эффективнее, если знать определенные особенности об каждом из компонентов косметики, которую вы используете.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.
Интересные и полезные факты о компонентах косметики:
Тонер не является проводником для других средств и pH кожи он тоже не восстанавливает. Тонизирование - не основа ухода. Но обезвоженной коже он может дать дополнительное увлажнение, особенно - с помощью "метода 7 тонеров", когда он последовательно наносится в 7 слоев.
Гиалуроновую кислоту можно наносить только на влажную кожу и закрывать плотным кремом. В противном случае вместо глубокого увлажнения вы получите обратный эффект.
Витамину С следует дать время впитаться (минимум 10 минут) и только после этого наносить следующие этапы. Понять, что витамин С впитался, можно по характерному сиянию кожи. Средства с витамином С в форме Ascorbic Acid лучше хранить в холодильнике, а в форме Ascorbyl Palmitate (и формах, оканчивающихся на -ate) - использовать только вечером.
Пептиды следует использовать 2 раза в день. Они показывают эффективность только при системном применении.
Пребиотики очень капризны. Их следует наносить с перерывом между другими средствами, хранить подальше от солнца и защищать от перепадов температур. Поэтому их не стоит хранить в ванной комнате.
Домашний уход будет намного эффективнее (фото: pexels.com)
Кислоты усиливают чувствительность кожи к солнцу. Их нельзя применять без spf-защиты и лучше наносить на ночь. Особенно это относится к АНА-кислотам, которые без spf-крема увеличивают риск пигментации.
Кислотные средства нельзя совмещать друг с другом. Прежде, чем наносить следующие этапы, выжидайте минимум 20-30 минут. Кислотам нужно побыть одним, чтобы начать действовать.
Масла, нанесенные на кожу в чистом виде, разрушают ее защитный барьер. А при нанесении днем могут окисляться на солнце.
Ниацинамид лучше использовать на ночь, так как при нанесении следующих этапов или макияжа, он может скатываться.
Ретинол не эффективен в дневном уходе: от солнечных лучей он распадается.
Глине нельзя давать высохнуть на лице. Сбрызгивайте кожу водой.
Есть компоненты, не сочетающиеся друг с другом. Например, пептиды и витамин С и т. д. Если вам крайне необходимо нанести днем и витамин С, и пептиды, сделайте перерыв между ними: желательно, час, но как минимум 30 минут.