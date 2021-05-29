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Не дайте глині висохнути: косметолог розкрила секрети домашнього догляду за шкірою

Автор: Тетяна Турчанікова

Домашній догляд за шкірою стане більш ефективним, якщо знати певні особливості про кожен з компонентів косметики, яку ви використовуєте.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.

Цікаві та корисні факти про компоненти косметики:

  • Тонер не є провідником для інших засобів і pH шкіри він теж не відновлює. Тонізація - не основа догляду. Але збезводненої шкірі він може дати додаткове зволоження, особливо - за допомогою "методу 7 тонерів", коли він послідовно наноситься в 7 шарів.
  • Гіалуронову кислоту можна наносити тільки на вологу шкіру і закривати щільним кремом. В іншому випадку замість глибокого зволоження ви отримаєте зворотний ефект.

Косметолог назвала головні помилки в домашньому догляді, які псують шкіру

  • Вітаміну С слід дати час вбратися (мінімум 10 хвилин) і тільки після цього наносити наступні етапи. Зрозуміти, що вітамін С вбрався, можна по характерному сяйву шкіри. Засоби з вітаміном С у формі Ascorbic Acid краще зберігати в холодильнику, а в формі Ascorbyl Palmitate (і формах, що закінчуються на-ate) - використовувати тільки ввечері.

  • Пептиди слід використовувати 2 рази на день. Вони показують ефективність тільки при системному застосуванні.
  • Пребіотики дуже примхливі. Їх слід наносити з перервою між іншими засобами, зберігати подалі від сонця і захищати від перепадів температур. Тому їх не варто зберігати у ванній кімнаті.

Домашній догляд буде набагато ефективнішим (фото: pexels.com)

  • Кислоти підсилюють чутливість шкіри до сонця. Їх не можна застосовувати без spf-захисту і краще наносити на ніч. Особливо це відноситься до АНА-кислот, які без spf-крему збільшують ризик пігментації.
  • Кислотні засоби не можна поєднувати один з одним. Перш, ніж наносити наступні етапи, вичікуйте мінімум 20-30 хвилин. Кислотам потрібно побути одним, щоб почати діяти.
  • Масла, нанесені на шкіру в чистому вигляді, руйнують її захисний бар'єр. А при нанесенні вдень можуть окислюватися на сонці.

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  • Ніацинамід краще використовувати на ніч, бо при нанесенні наступних етапів або макіяжу, він може скочуватися.

  • Ретинол не ефективний в денному догляді: від сонячних променів він розпадається.
  • Глині не можна давати висохнути на обличчі. Збризкуйте шкіру водою.
  • Є компоненти, що не поєднуються один з одним. Наприклад, пептиди і вітамін С і т. д. Якщо вам вкрай необхідно нанести вдень і вітамін С, і пептиди, зробіть перерву між ними: бажано, годину, але як мінімум 30 хвилин.

Нагадаємо, ендокринолог назвала головні помилки при схудненні.

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