Не дайте глині висохнути: косметолог розкрила секрети домашнього догляду за шкірою

Домашній догляд за шкірою стане більш ефективним, якщо знати певні особливості про кожен з компонентів косметики, яку ви використовуєте.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.
Цікаві та корисні факти про компоненти косметики:
Тонер не є провідником для інших засобів і pH шкіри він теж не відновлює. Тонізація - не основа догляду. Але збезводненої шкірі він може дати додаткове зволоження, особливо - за допомогою "методу 7 тонерів", коли він послідовно наноситься в 7 шарів.
Гіалуронову кислоту можна наносити тільки на вологу шкіру і закривати щільним кремом. В іншому випадку замість глибокого зволоження ви отримаєте зворотний ефект.
Вітаміну С слід дати час вбратися (мінімум 10 хвилин) і тільки після цього наносити наступні етапи. Зрозуміти, що вітамін С вбрався, можна по характерному сяйву шкіри. Засоби з вітаміном С у формі Ascorbic Acid краще зберігати в холодильнику, а в формі Ascorbyl Palmitate (і формах, що закінчуються на-ate) - використовувати тільки ввечері.
Пептиди слід використовувати 2 рази на день. Вони показують ефективність тільки при системному застосуванні.
Пребіотики дуже примхливі. Їх слід наносити з перервою між іншими засобами, зберігати подалі від сонця і захищати від перепадів температур. Тому їх не варто зберігати у ванній кімнаті.
Домашній догляд буде набагато ефективнішим (фото: pexels.com)
Кислоти підсилюють чутливість шкіри до сонця. Їх не можна застосовувати без spf-захисту і краще наносити на ніч. Особливо це відноситься до АНА-кислот, які без spf-крему збільшують ризик пігментації.
Кислотні засоби не можна поєднувати один з одним. Перш, ніж наносити наступні етапи, вичікуйте мінімум 20-30 хвилин. Кислотам потрібно побути одним, щоб почати діяти.
Масла, нанесені на шкіру в чистому вигляді, руйнують її захисний бар'єр. А при нанесенні вдень можуть окислюватися на сонці.
Ніацинамід краще використовувати на ніч, бо при нанесенні наступних етапів або макіяжу, він може скочуватися.
Ретинол не ефективний в денному догляді: від сонячних променів він розпадається.
Глині не можна давати висохнути на обличчі. Збризкуйте шкіру водою.
Є компоненти, що не поєднуються один з одним. Наприклад, пептиди і вітамін С і т. д. Якщо вам вкрай необхідно нанести вдень і вітамін С, і пептиди, зробіть перерву між ними: бажано, годину, але як мінімум 30 хвилин.