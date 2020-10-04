День учителя в Украине: невероятно красивые искренние поздравления и открытки

Поздравляют с днем учителя не только школьных педагогов, но всех, кто дает знания
День учителя в Украине является одним из самых крупных профессиональных праздников. У каждого в жизни был учитель, которому мы благодарны за подаренные знания. День учителя, когда мы можем выразить слова благодарности тем, кто годами вкладывал в нас знания празднуется ежегодно 4 октября.
В этот день принято поздравлять не только школьных педагогов, но и сотрудников университетов и всех, кто причастен к образовательному процессу. Многие отправляют поздравительные открытки и дарят букеты тем, кто помогает им развить свои таланты в музыке, рисовании и даже хореографии.
От чистого сердца, учитель родной,
Поздравить хотим вас мы с датой такой.
Ваш праздник как дань доброте и уму,
Ведь учите нас вы не только письму.
Вы в души хотите вложить нам зерно,
Чтоб стать нам людьми помогало оно.
Желаем удачи, желаем тепла,
Пусть жизнь ваша будет, как солнце, светла.
Пусть счастья и благ всех вам будет хватать,
А мы вас готовы вовек уважать.
Когда же закончится наш школьный путь,
Нам знания горы помогут свернуть.
***
Начался учебный год —
Вновь у вас полно забот.
Их на время отложите
И сегодня отдохните!
Мы желаем вам успехов,
Больше радости и смеха,
Пусть вам этот школьный год
Только счастье принесет,
Пусть дела идут отлично,
И зарплата пусть прилично
Вырастет, как на дрожжах,
Престиж профессии подняв!
***
Нелегкий труд ваш благороден.
Поклон вам низкий до земли.
Профессоров и бизнесменов,
Врачей вы воспитать смогли.
Юристов, технарей, военных...
Сегодня всех не перечесть!
Для Маш и Насть, для Пети с Вовой
У вас местечко в сердце есть.
Сегодня все мы поздравляем
Своих родных учителей.
Здоровья, счастья вам желаем,
Всех благ и только мирных дней.
***
У вас нелегкая задача —
Детишкам знания нести,
Желаем искренне удачи
На вашем трудовом пути.
Учитель — гордое призванье,
Вам уваженье и почет,
И пусть в награду за старанья
Растет зарплата круглый год!
***
День учителя пусть дарит
Веру в чудо и добро,
Перспективы удивляют,
На душе живет тепло!
Пусть открытий новых море
Чистым светом поражает,
Жизнь желания исполнит,
А глаза всегда сияют!
***
Учить детей — благое дело,
Они — наш будущий народ,
Несите это знамя смело
Без оправданий и хлопот.
Умы и души вдохновляйте,
Дарите знаний красоту,
Надежды трепет не теряйте,
Давайте шансы на мечту.
***
В День учителя мы все желаем вам,
Чтоб в работе радость находили,
Чтоб читалось счастье по глазам,
Чтобы никогда вы не грустили!
Руки ваши от цветов пусть лишь болят,
Вы таких достойны комплиментов!
И желаем повышения зарплат,
Много-много радостных моментов!
***
Поздравить с Днем учителя всех, кто выбрал эту тяжелый труд и с достоинством его несет — это наша великая и приятная обязанность, которую мы с удовольствием и волнением выполняем. Спасибо вам, дорогие учителя Украины, за то, что вы не сетуете на трудности и продолжаете давать знания нашим детям, помогая им войти в непростую взрослую жизнь, где им пригодятся ваши добрые советы. Мы ценим вашу работу и от всей души выражаем свою благодарность.
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Что значит быть учителем? Это бесконечная вереница детских лиц и судеб, в каждой из которых учитель оставляет свой след. Поздравляем с профессиональным праздником всех учителей Украины. Пусть ваши ученики будут благодарны, пусть любой урок начинается с радости на лицах и пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству.
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Поздравляем уважаемых учителей с праздником! Желаем вам свежих рациональных идей на работе, творческих успехов, процветания в педагогической деятельности и умных учеников. Благодарим вас за труд, за всевидящее око, наблюдающее за нашими детьми, за терпение и добро. Превосходного вам здоровья и заслуженных наград в жизни. С Днем учителя!
Ранее мы писали, о чем важно помнить в День учителя.