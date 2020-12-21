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День зимнего солнцестояния: эти обряды помогут стать богатым и счастливым

Автор: Анна Шиканова

День зимнего солнцестояния имел большое значение еще со времен первобытных людей. Это астрологическое явление, по мнению эзотериков, очень сильно влияет на людей. Однако этот день может стать началом удачного и успешного периода.

Как привлечь в свою жизнь богатство, счастье и удачу в День зимнего солнцестояния, рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Ведущие Мария Мельник и Анатолий Анатолич раскрыли несколько секретов привлечения достатка и благополучия на весь следующий год.

С древних времен день зимнего солнцестояния был точкой отсчета новой жизни. Это особый мистический праздник, в который можно стать энергетически сильнее и исполнить свои желания. В период солнцестояния небесное светило почти не меняет положения, визуально оно будто бы зависает на одном месте – отсюда и название "солнцестояние".

С этим днем ​​и до сих пор связано много мистических традиций: сегодня тысячи представителей различных религий приезжают в Стоунхендж в Великобритании, чтобы отпраздновать первый восход солнца после зимнего солнцестояния.

"В период зимнего солнцестояния проводится очень много обрядов для того, чтобы завершить какие-то свои дела. Можно проводить обряды на прибыль, на деньги", – объяснила мольфарка Елена Стеценко.

Она добавила, что за неделю до дня солнцестояния на Землю начинают сходить сильные потоки энергии, которые способствуют чудесам.

"В этот день нужно в 4 часа утра набрать воды, поставить ее на солнце до 12-ти часов дня, а затем бросить в нее деньги. И ждать заход солнца. А потом проговорить: "Как солнышко растет, как энергию нам дает, как день увеличивается, так достаток и прибыль у меня в кошельке увеличивается, деньги растут, деньги звенят, мне богатство дают", – посоветовала мольфарка.

Она порекомендовала деньги потратить на добрые дела. Все планы, которые будут составлены в этот день на весь следующий год будут иметь особую силу – они будут наполнены силой растущего Солнца.

"Очень хорошо в этот день прощать родственниками, помириться, то есть обнулить прошлое и попрощаться со всеми неприятностями", - добавил этнограф Вадим Назаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, какой ритуал в День зимнего солнцестояния исполнит любое желание.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые изменят свою жизнь в День зимнего солнцестояния.

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