День зимового сонцестояння: ці обряди допоможуть стати багатим і щасливим

День зимового сонцестояння мав велике значення ще з часів первісних людей. Це астрологічне явище, на думку езотериків, дуже сильно впливає на людей. Проте цей день може стати початком вдалого та успішного періоду.

Як залучити у своє життя багатство, щастя й удачу в День зимового сонцестояння, розповіли у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Ведучі Марія Мельник та Анатолій Анатоліч розкрили кілька секретів залучення достатку і добробуту на весь наступний рік.

З давніх часів день зимового сонцестояння був точкою відліку нового життя. Це особливе містичне свято, в яке можна стати енергетично сильніше і виконати свої бажання. У період сонцестояння небесне світило майже не змінює становища, візуально воно ніби зависає на одному місці – звідси й назва "сонцестояння".

З цим днем і досі пов'язано багато містичних традицій: сьогодні тисячі представників різних релігій приїжджають до Стоунхенджу у Великобританії, щоб відсвяткувати перший схід сонця після зимового сонцестояння.

"У період зимового сонцестояння проводиться дуже багато обрядів для того, щоб завершити якісь свої справи. Можна проводити обряди на прибуток, на гроші", – пояснила мольфарка Олена Стеценко.

Вона додала, що за тиждень до дня сонцестояння на Землю починають сходити сильні потоки енергії, які сприяють чудесам.

"В цей день потрібно о 4 годині ранку набрати води, поставити її на сонці до 12-ї години дня, а потім кинути в неї гроші. І чекати захід сонця. А потім промовити: "Як сонечко росте, як енергію нам дає, як день збільшується, так достаток і прибуток у мене в гаманці збільшується, гроші ростуть, гроші дзвенять, мені багатство дають", – порадила мольфарка.

Вона порекомендувала гроші витратити на добрі справи. Всі плани, які будуть складені в цей день на весь наступний рік будуть мати особливу силу – вони будуть наповнені силою зростального Сонця.

"Дуже добре в цей день прощати родичами, помиритися, тобто обнулити минуле і попрощатися з усіма неприємностями", - додав етнограф Вадим Назаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який ритуал в День зимового сонцестояння виконає будь-яке бажання.

А також розповідали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, які змінять своє життя в День зимового сонцестояння.