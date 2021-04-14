Диетолог назвала 7 лучших способов успокоить нервы

"Как только мы сумеем включить парасимпатическую часть нервной системы, мы автоматически снизим уровень кортизола. Как ее активировать?", - рассказала Катерина.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Семь простых способов "усмирить" кортизол и успокоить нервы

Глубоко дышать. Так, чтобы выдохи были как минимум в 2 раза длиннее вдохов.

Так, чтобы выдохи были как минимум в 2 раза длиннее вдохов. Получить оргазм: во время него вырабатывается серотонин, а сразу после - окситоцин. Окситоцин не может существовать в крови одновременно с кортизолом!

во время него вырабатывается серотонин, а сразу после - окситоцин. Окситоцин не может существовать в крови одновременно с кортизолом! Погреться на солнышке или в теплой ванне / бассейне. Это еще один из способов получить всплеск окситоцина.

Это еще один из способов получить всплеск окситоцина. Съесть немного темного шоколада или выпить натуральное какао! Исследования доказали, что 40 гр темного шоколада в день (от 85% какао) нормализуют уровень кортизола.

Исследования доказали, что 40 гр темного шоколада в день (от 85% какао) нормализуют уровень кортизола. Попробовать пропить курс родиолы розовой - природный адаптоген (внимание, есть противопоказания, проконсультируйтесь со своим врачом).

- природный адаптоген (внимание, есть противопоказания, проконсультируйтесь со своим врачом). Налегать на продукты, богатые лецитином - веществом, которое улучшает чувствительность клеток к кортизолу и, как следствие, нормализует его уровни.

Самый богатый источник лецитина - яичные желтки. Также им богаты морепродукты, субпродукты, соевые бобы и красное мясо.

Не забывать про медитативные практики - чтобы вернуться в тело, замедлить дыхание и остановить поток мыслей.⠀

"Но! Вынуждена вас разочаровать: какао, лецитин и даже родиола - прекрасные средства. Но им не справиться с кортизолом в одиночку. Можно ожидать 5-10% улучшения в самочувствии", - подытожила Йенсен.