Диетолог рассказала, как быть здоровой и сказать "нет" аллергиям: важные советы

Эксперт подчеркивает: пищевые аллергии - основа развития хронических заболеваний. Сегодня определяют три типа пищевых аллергий, в скором времени к ним начнут относить и четвертый тип - геномная пищевая.

"Все виды аллергии сопровождаются отеком слизистых органов и систем, начиная от оболочек мозга до полного отека слизистой кишечника. Постоянное воздействие на организм аллергена на протяжении 30-40 лет может привести к развитию следующих заболеваний: ранняя деменция, инсульт, паркинсонизм, аутоиммунные тиреоидиты, катаракта, заболевания головного мозга с расстройствами психической деятельности, онкология", - отмечает Гончарова.

Можно ли избежать нежелательных последствий от воздействия аллергенов на организм? Да! Для этого нужно сделать четыре аллергоскрининга, чтобы выявить чужеродные белковые продукты, а после – исключить их навсегда из своего рациона.

Если вы еще не сдали анализы на все четыре вида аллергий и наблюдаете за собой плохое самочувствие, вам поможет несколько простых правил:

Откажитесь от любых маринадов, консервации и солений. Они – отрава для нашего организма. Обогатите ваш ежедневный рацион натуральными продуктами. Не забывайте на протяжении дня пить чистую воду. Рассчитать вашу норму воды поможет формула: для детей - 80 мл на килограмм веса, для взрослого человека - 50 мл на килограмм веса. Замените поваренную соль на гималайскую. Блюдо лучше солить уже готовое в тарелке. Старайтесь не употреблять еду, жареную на масле. Отдайте предпочтение блюдам на гриле, приготовленным на антипригарном покрытии или запеченным в стеклянной посуде. Только тогда вы получите максимальную пользу от блюда. Питайтесь по законам своего организма (именно своей ДНК и хромосом), прислушивайтесь к нему и не забывайте улыбаться и радоваться жизни. 85% серотонина – гормона счастья, вырабатывается в кишечнике именно от той еды, которую способен усвоить ваш организм.

Следуя ним, вы ощутите, как начнете оздоравливаться и очищаться, станете счастливым и притягательным для окружающих.

"Важно помнить, что эти советы не смогут избавить вас от основы хронических заболеваний и самих аллергических реакций, а только снизят проявление. Для полного излечения необходимо сделать все четыре теста, а также проконсультироваться с врачом. Изучайте себя, следуйте советам и получайте от жизни максимальное наслаждение", - обратилась к украинкам Людмила Гончарова.

Генетический диетолог Людмила Гончарова (фото: instagram.com/doctor_goncharova)