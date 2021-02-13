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Диетолог рассказала, как быть здоровой и сказать "нет" аллергиям: важные советы

Автор: Lite

Многие знают расхожую фразу: "Человек есть то, что он ест". Для кого-то она - каламбур, однако специалисты советуют воспринимать ее буквально. Известная украинская иммунолог и диетолог Людмила Гончарова называет причиной многих хронических заболеваний пищевые аллергии, связанные с неправильным питанием.

Что делать, чтобы оставаться здоровою, - Гончарова рассказала в комментарии нашему изданию.

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Эксперт подчеркивает: пищевые аллергии - основа развития хронических заболеваний. Сегодня определяют три типа пищевых аллергий, в скором времени к ним начнут относить и четвертый тип - геномная пищевая.

"Все виды аллергии сопровождаются отеком слизистых органов и систем, начиная от оболочек мозга до полного отека слизистой кишечника. Постоянное воздействие на организм аллергена на протяжении 30-40 лет может привести к развитию следующих заболеваний: ранняя деменция, инсульт, паркинсонизм, аутоиммунные тиреоидиты, катаракта, заболевания головного мозга с расстройствами психической деятельности, онкология", - отмечает Гончарова.

Можно ли избежать нежелательных последствий от воздействия аллергенов на организм? Да! Для этого нужно сделать четыре аллергоскрининга, чтобы выявить чужеродные белковые продукты, а после – исключить их навсегда из своего рациона.

Если вы еще не сдали анализы на все четыре вида аллергий и наблюдаете за собой плохое самочувствие, вам поможет несколько простых правил:

  1. Откажитесь от любых маринадов, консервации и солений. Они – отрава для нашего организма. Обогатите ваш ежедневный рацион натуральными продуктами.
  2. Не забывайте на протяжении дня пить чистую воду. Рассчитать вашу норму воды поможет формула: для детей - 80 мл на килограмм веса, для взрослого человека - 50 мл на килограмм веса.
  3. Замените поваренную соль на гималайскую. Блюдо лучше солить уже готовое в тарелке.
  4. Старайтесь не употреблять еду, жареную на масле. Отдайте предпочтение блюдам на гриле, приготовленным на антипригарном покрытии или запеченным в стеклянной посуде. Только тогда вы получите максимальную пользу от блюда.
  5. Питайтесь по законам своего организма (именно своей ДНК и хромосом), прислушивайтесь к нему и не забывайте улыбаться и радоваться жизни. 85% серотонина – гормона счастья, вырабатывается в кишечнике именно от той еды, которую способен усвоить ваш организм.

Следуя ним, вы ощутите, как начнете оздоравливаться и очищаться, станете счастливым и притягательным для окружающих.

"Важно помнить, что эти советы не смогут избавить вас от основы хронических заболеваний и самих аллергических реакций, а только снизят проявление. Для полного излечения необходимо сделать все четыре теста, а также проконсультироваться с врачом. Изучайте себя, следуйте советам и получайте от жизни максимальное наслаждение", - обратилась к украинкам Людмила Гончарова.

Генетический диетолог Людмила Гончарова (фото: instagram.com/doctor_goncharova)

Ранее доктор рассказала, как питаться, чтобы витамины и добавки были не нужны.

Также предлагаем топ-6 самых популярных схем интервального голодания от диетолога.

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