RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дієтолог розповіла, як бути здоровою і сказати "ні" алергіям: важливі поради

Автор: Lite

Багато хто знає розхожу фразу: "Людина є те, що вона їсть". Для когось вона - каламбур, проте фахівці радять сприймати її буквально. Відома українська імунолог і дієтолог Людмила Гончарова називає причиною багатьох хронічних захворювань харчові алергії, пов'язані з неправильним харчуванням.

Що робити, щоб залишатися здоровою, - Гончарова розповіла у коментарі нашому виданню.

Популярні новини
Синоптики назвали дату потепління в Україні 08 лютого 2021
Молодик у Водолії: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх 10 лютого 2021
Дзеркальна дата 12.02.2021 може кардинально змінити долю: як привернути свою удачу 07 лютого 2021
Гороскоп на березень 2021: ці знаки Зодіаку чекає найщасливіший місяць у році 11 лютого 2021
Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого 08 лютого 2021
Ніякої інтелігентності: російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських 08 лютого 2021
Як вагітний ходжу: Віктор Павлік поскаржився на зайву вагу 12 лютого 2021
Павло Глоба назвав щасливчиків тижня серед знаків Зодіаку: їм випаде унікальний шанс! 09 лютого 2021
Такого в Києві не було останні 43 роки: з'явився прогноз погоди до кінця лютого 12 лютого 2021
Дружина Медведчука Марченко повідомила про горе в сім'ю: ці злі дні 12 лютого 2021

Експерт підкреслює: харчові алергії - основа розвитку хронічних захворювань. Сьогодні визначають три типи харчових алергій, незабаром до них почнуть відносити і четвертий тип - геномна харчова.

"Всі види алергії супроводжуються набряком слизових оболонок органів і систем, починаючи від оболонок мозку до повного набряку слизової кишечника. Постійний вплив на організм алергену протягом 30-40 років може призвести до розвитку таких захворювань: рання деменція, інсульт, паркінсонізм, аутоімунні тиреоїдити, катаракта, захворювання головного мозку з розладами психічної діяльності, онкологія", - зазначає Гончарова.

чи Можна уникнути небажаних наслідків від впливу алергенів на організм? Так! Для цього потрібно зробити чотири аллергоскрининга, щоб виявити чужорідні білкові продукти, а після – виключити їх назавжди зі свого раціону.

Якщо ви ще не здали аналізи на всі чотири виду алергій і спостерігаєте за собою погане самопочуття, вам допоможе кілька простих правил:

  1. Відмовтеся від будь-яких маринадів, консервації та соління. Вони – отрута для нашого організму. Збагатите ваш щоденний раціон натуральними продуктами.
  2. Не забувайте протягом дня пити чисту воду. Розрахувати вашу норму води допоможе формула: для дітей - 80 мл на кілограм ваги, для дорослої людини - 50 мл на кілограм ваги.
  3. Замініть кухонну сіль на гімалайську. Блюдо краще солити вже готове в тарілці.
  4. Намагайтеся не вживати їжу, смажену на олії. Віддайте перевагу страв на грилі, приготованим на антипригарном покритті або запеченим у скляному посуді. Тільки тоді ви отримаєте максимальну користь від страви.
  5. Харчуйтеся за законами свого організму (саме ДНК і хромосом), прислухайтеся до нього і не забувайте посміхатися і радіти життю. 85% серотоніну – гормону щастя, виробляється в кишечнику саме від тієї їжі, яку здатний засвоїти ваш організм.

Йдучи за ним, ви відчуєте, як почнете оздоровлюватися й очищатися, станете щасливим і привабливим для оточуючих.

"Важливо пам'ятати, що ці поради не зможуть позбавити вас від основи хронічних захворювань і самих алергічних реакцій, а тільки знизять прояв. Для повного лікування необхідно зробити всі чотири тесту, а також проконсультуватися з лікарем. Вивчайте себе, дотримуйтесь порад і отримуйте від життя максимальне задоволення", - звернулася до українок Людмила Гончарова.

Генетичний дієтолог Людмила Гончарова (фото: instagram.com/doctor_goncharova)

Раніше доктор розповіла, як харчуватися, щоб вітаміни і добавки були не потрібні.

Також пропонуємо топ-6 найбільш популярних схем інтервального голодування від дієтолога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровое питаниедиета
Читайте також
Спосіб життя і раціон: дієтолог розповіла, як харчуватися, щоб вітаміни і добавки були не потрібні
Якісна жовч: нутриціолог розповіла, як підтримати печінку і жовчний міхур
Прогноз погоди