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Диеты и сбитый питьевой режим: эндокринолог назвала неожиданные причины проблем с зубами

Автор: Татьяна Турчаникова

Самые небольшие хронические патологии в полости рта уже могут стать причиной воспалений в организме. И наоборот.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

  • Инфекция из больного зуба попадает в кровоток и распространяется по всему телу, вызывая неприятные последствия, которые со временем перерастают в болезни, рассказала Катерина.
  • Банальный кариес может быть не только следствием несоблюдения гигиены полости рта, но и симптомом нарушения работы разных органов.
  • Неправильный прикус не стоит воспринимать только как косметический дефект и возможность полноценно пережевывать еду. От формы прикуса зависит работа всей зубочелюстной системы. Его коррекция у грамотного врача-ортодонта отразится на гармонии лица и улыбке, рассказала врач.

Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)

А также улучшит состояние позвоночника, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. Нередко наблюдается взаимосвязь между неправильным прикусом и головными болями.

Почему болят зубы - неожиданные причины

Что может стать причиной стоматологических проблем?

  • Диеты. Удивляться тут нечему. ЖКТ напрямую связан с ротовой полостью.
  • Нарушение бактериального равновесия в полости рта и желудочно-кишечном тракте.
  • Несоблюдение питьевого режима. Когда вы пьете ограниченное количество воды, секреция слюны снижается и патогенные бактерии получают полную свободу для вредительства.
  • Болезни внутренних органов: желудка, кишечника, почечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет и др.
  • Заболевания ЛОР-органов: ларингиты, фарингиты, тонзиллиты.

Своевременное обращение к врачу-ортодонту и восстановление нормального расположения зубов, помогает убрать боли в шее, мигрени. Позволит восстановить работу органов дыхания, снизить риск развития различных патологий, связанных с общим состоянием здоровья, подытожила Григорьева.

Раньше нутрициолог рассказала, как сделать, чтобы шея всегда была молодой.

Также эндокринолог назвала список допустимых сахарозаменителей.

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