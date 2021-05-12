Диеты и сбитый питьевой режим: эндокринолог назвала неожиданные причины проблем с зубами

Самые небольшие хронические патологии в полости рта уже могут стать причиной воспалений в организме. И наоборот.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
А также улучшит состояние позвоночника, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. Нередко наблюдается взаимосвязь между неправильным прикусом и головными болями.
Что может стать причиной стоматологических проблем?
Своевременное обращение к врачу-ортодонту и восстановление нормального расположения зубов, помогает убрать боли в шее, мигрени. Позволит восстановить работу органов дыхания, снизить риск развития различных патологий, связанных с общим состоянием здоровья, подытожила Григорьева.
Раньше нутрициолог рассказала, как сделать, чтобы шея всегда была молодой.
Также эндокринолог назвала список допустимых сахарозаменителей.