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Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 11:07
Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально Что выбрать, если ты высокая? (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все фигуры, по сути, такие, как должны быть, не бывает "сложных" фигур. А вот одежда бывает неудачно подобранной. Поэтому есть важные нюансы в подборе одежды на высокий рост.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

"Это - не о том, как одеться для того, чтобы создать визуальные иллюзии и выглядеть выше или, наоборот, ниже. А про то, на какие "технические характеристики" и особенности кроя нужно обращать внимание, чтобы вещи сидели идеально", - рассказала Татьяна. ⁣

Чек-лист для девушек с высоким ростом

1. Выбирая жакет, смотрите на длину рукава.Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

2. Когда покупаете пальто: универсальная длина - чуть ниже колена.Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

3. Юбка-мини должна быть пропорциональна росту.Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

4. Откажитесь от высокой посадки брюк.Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

5. Следите, чтобы пройма не тянула.Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

Как выбирать одежду высоким девушкам (фото: instagram.com/tatvolkova)

Не пропустите: палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк.

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