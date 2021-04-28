Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

Все фигуры, по сути, такие, как должны быть, не бывает "сложных" фигур. А вот одежда бывает неудачно подобранной. Поэтому есть важные нюансы в подборе одежды на высокий рост.

"Это - не о том, как одеться для того, чтобы создать визуальные иллюзии и выглядеть выше или, наоборот, ниже. А про то, на какие "технические характеристики" и особенности кроя нужно обращать внимание, чтобы вещи сидели идеально", - рассказала Татьяна. ⁣

Чек-лист для девушек с высоким ростом

1. Выбирая жакет, смотрите на длину рукава.

2. Когда покупаете пальто: универсальная длина - чуть ниже колена.

3. Юбка-мини должна быть пропорциональна росту.

4. Откажитесь от высокой посадки брюк.

5. Следите, чтобы пройма не тянула.

Как выбирать одежду высоким девушкам (фото: instagram.com/tatvolkova)