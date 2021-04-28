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Довжина рукава і посадка брюк: поради для високих жінок, аби речі сиділи ідеально

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 11:07
Довжина рукава і посадка брюк: поради для високих жінок, аби речі сиділи ідеально Що обрати, коли ти - висока (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі фігури, по суті, такі, як повинні бути, не буває "складних" фігур. А ось одяг буває невдало підібраним. Тому є важливі нюанси в підборі одягу на високий зріст.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

"Це - не про те, як одягнутися для того, щоб створити візуальні ілюзії і виглядати вище або, навпаки, нижче. А про те, на які "технічні характеристики" і особливості крою потрібно звертати увагу, щоб речі сиділи ідеально", - розповіла Тетяна. ⁣

Чек-лист для дівчат з високим ростом

1. Вибираючи жакет, дивіться на довжину рукава.Довжина рукава і посадка брюк: поради для високих жінок, аби речі сиділи ідеально

Довжина рукава і посадка брюк: поради для високих жінок, аби речі сиділи ідеально

2. Коли купуєте пальто: універсальна довжина - трохи нижче коліна.Довжина рукава і посадка брюк: поради для високих жінок, аби речі сиділи ідеально

3. Спідниця-міні повинна бути пропорційною зростанню.Довжина рукава і посадка брюк: поради для високих жінок, аби речі сиділи ідеально

4. Відмовтеся від високої посадки брюк.Довжина рукава і посадка брюк: поради для високих жінок, аби речі сиділи ідеально

5. Слідкуйте, щоб пройма не тягнула.Довжина рукава і посадка брюк: поради для високих жінок, аби речі сиділи ідеально

Як вибирати одяг високим дівчатам (фото: instagram.com/tatvolkova)

Не пропустіть: палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк.

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