Длина рукава и посадка брюк: советы для высоких девушек, чтобы вещи сидели идеально

Все фигуры, по сути, такие, как должны быть, не бывает "сложных" фигур. А вот одежда бывает неудачно подобранной. Поэтому есть важные нюансы в подборе одежды на высокий рост.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
"Это - не о том, как одеться для того, чтобы создать визуальные иллюзии и выглядеть выше или, наоборот, ниже. А про то, на какие "технические характеристики" и особенности кроя нужно обращать внимание, чтобы вещи сидели идеально", - рассказала Татьяна.
1. Выбирая жакет, смотрите на длину рукава.
2. Когда покупаете пальто: универсальная длина - чуть ниже колена.
3. Юбка-мини должна быть пропорциональна росту.
4. Откажитесь от высокой посадки брюк.
5. Следите, чтобы пройма не тянула.
Как выбирать одежду высоким девушкам (фото: instagram.com/tatvolkova)
Не пропустите: палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк.
Читайте также, какие украшения буду модными летом 2021 - от изысканных цепочек до пластиковых колечек.