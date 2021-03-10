Дочка Оли Поляковой экстренно попала в больницу

Сейчас Маша находится в частной клинике, у нее подозревают аппендицит. Она показала свою палату и отметила, что ей очень хочется съесть какой-нибудь фаст-фуд, но она получает питание через капельницу.

"Я так хочу БигМак меню, Макклурри и чесночній соус, а мне нельзя", - пожаловалась Маша.

Маша Полякова угодила в больницу (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что недавно Маша отпраздновала свое 16-летие, а ее семья устроила дочке большую вечеринку.