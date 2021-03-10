Донька Олі Полякової екстрено потрапила в лікарню

Донька української співачки Олі Полякової Маша потрапила в лікарню. Її 10 березня відвезла швидка допомога на госпіталізацію.
Про це Маша повідомила в своїх Instagram-stories.
Зараз Маша знаходиться в приватній клініці, у неї підозрюють апендицит. Вона показала свою палату і зазначила, що їй дуже хочеться з'їсти якийсь фаст-фуд, але вона отримує харчування через крапельницю.
"Я так хочу Бігмак меню, Макклурри і чесночній соус, а мені не можна", - поскаржилася Маша.
Нагадаємо, що нещодавно Маша відсвяткувала своє 16-річчя, а її сім'я влаштувала дочці велику вечірку.
Як ми раніше писали, Оля Полякова, яка нещодавно злилася в поцілунку з Настею Каменських, зворушила передплатників новим постом.
Раніше ми писали, що Полякова допомогла дочці кардинально змінити зовнішність.