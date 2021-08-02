Если в доме дети: нутрициолог рассказала, чем заменить токсичные чистящие средства
Одним из самых больших факторов загрязнения природы являются чистящие средства и вся бытовая химия, хотя некоторые из них легко можно заменить натуральными средствами. Например, эфирными маслами.
Об этом в своем блоге в Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.
У нас сейчас в доме есть несколько привычек, которые помогают нам использовать минимальное количество чистящих средств, которые содержат токсичные химические вещества.
Если честно посмотреть, мы все-таки живем в мире, который достаточно токсичен. И если мы можем хоть чуть-чуть уменьшить токсическую нагрузку, тем более довольными будут печень и лимфосистема.
Эфирные масла особенно пригодятся, если в доме дети (фото: pexels.com)
Гормональная молодость: нутрициолог дала подробное полезное меню на целый день
Самые незаменимые эфирные масла в доме
-
Для ароматизации постельного белья и пространства можно взять уксус без запаха или спирт, развести с водой и добавить несколько капель лаванды, лимона, мяты по отдельности или все три масла одновременно.
-
Перелить эту смесь в пульверизатор и использовать как освежитель воздуха или ароматизатор для постельного белья. Особенно приятно потом пользоваться полотенцами. Перед употреблением каждый раз встряхивайте бутылочку.
- Мы используем также уксус и эфирные масла, в том числе мяту и лаванду, для того, чтобы мыть все поверхности и полы, добавляем несколько капель на ведро.
Убирать, освежать постель и полотенца и много других функций - все это эфирные масла (фото: pexels.com)
- На кухонные губки и щеточки, которые мы часто используем, добавляем капельку лимонного масла для того, чтобы предотвратить неприятный запах и освежить.
- Комбинация лаванда и лимон замечательно работает, если на кухне сильный запах после приготовления рыбы. После завершения приготовления, поставьте на плиту кипятиться воду в кастрюле с добавление масел лаванды и лимона.
- Также для ароматизации воздуха любое эфирное масло можно добавить в сумку пылесоса или несколько капель в стиральную машинку.
- Масло лимона - отличный способ избавления от жирних пятен и от пятен вообще, если смешать с перекисью водовода.
- Комбинация масла лимона, соды, уксуса - прекрасное средство для очищения любых поверхностей.
- Очищающий спрей из масел чайного дерева, мяти, лаванды и лимона - средство для предотвращения плесени.
- Эфирное масло лаванды поможет от ожогов, можно добавить в него сок алоэ вера.
Раньше нутрициолог дала список овощей для хорошей работы желчного.