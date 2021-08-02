Если в доме дети: нутрициолог рассказала, чем заменить токсичные чистящие средства

Одним из самых больших факторов загрязнения природы являются чистящие средства и вся бытовая химия, хотя некоторые из них легко можно заменить натуральными средствами. Например, эфирными маслами.

У нас сейчас в доме есть несколько привычек, которые помогают нам использовать минимальное количество чистящих средств, которые содержат токсичные химические вещества.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Если честно посмотреть, мы все-таки живем в мире, который достаточно токсичен. И если мы можем хоть чуть-чуть уменьшить токсическую нагрузку, тем более довольными будут печень и лимфосистема.

Эфирные масла особенно пригодятся, если в доме дети (фото: pexels.com)

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Самые незаменимые эфирные масла в доме

Для ароматизации постельного белья и пространства можно взять уксус без запаха или спирт, развести с водой и добавить несколько капель лаванды, лимона, мяты по отдельности или все три масла одновременно.

Перелить эту смесь в пульверизатор и использовать как освежитель воздуха или ароматизатор для постельного белья. Особенно приятно потом пользоваться полотенцами. Перед употреблением каждый раз встряхивайте бутылочку.

Мы используем также уксус и эфирные масла, в том числе мяту и лаванду, для того, чтобы мыть все поверхности и полы, добавляем несколько капель на ведро.

Убирать, освежать постель и полотенца и много других функций - все это эфирные масла (фото: pexels.com)