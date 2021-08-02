Якщо в будинку діти: нутриціолог розповіла, чим замінити токсичні чистячі засоби
Одним з найбільших факторів забруднення природи є чистячі засоби і вся побутова хімія, хоча деякі з них легко можна замінити натуральними засобами. Наприклад, ефірними маслами.
Про це у своєму блозі в Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
У нас зараз в будинку є кілька звичок, які допомагають нам використовувати мінімальну кількість чистячих засобів, які містять токсичні хімічні речовини.
Якщо чесно подивитися, ми все-таки живемо в світі, який досить токсичний. І якщо ми можемо хоч трохи зменшити токсичне навантаження, тим більше задоволеними будуть печінка і лімфосистема.
Ефірні масла особливо знадобляться, якщо в будинку діти (фото: pexels.com)
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Незамінні ефірні масла в будинку
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Для ароматизації постільної білизни і простору можна взяти оцет без запаху або спирт, розвести з водою і додати кілька крапель лаванди, лимона, м'яти окремо або всі три масла одночасно.
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Перелити цю суміш в пульверизатор і використовувати як освіжувач повітря або ароматизатор для постільної білизни. Особливо приємно потім користуватися рушниками. Перед вживанням кожен раз струшуйте пляшечку.
- Ми використовуємо також оцет і ефірні масла, в тому числі м'яту і лаванду, для того, щоб мити всі поверхні і підлоги, додаємо кілька крапель на відро.
Прибирати, освіжати постіль та рушники і багато інших функцій - все це ефірні масла (фото: pexels.com)
- На кухонні губки і щіточки, які ми часто використовуємо, додаємо крапельку лимонного масла для того, щоб запобігти неприємному запаху і освіжити кімнату.
- Комбінація лаванда і лимон чудово працює, якщо на кухні сильний запах після приготування риби. Після завершення приготування, поставте на плиту кип'ятити воду в каструлі з додавання масел лаванди і лимона.
- Також для ароматизації повітря будь-яке ефірне масло можна додати в сумку пилососа або кілька крапель в пральну машинку.
- Масло лимона - відмінний спосіб позбавлення від жирних плям і від плям взагалі, якщо змішати з перекисом водоводу.
- Комбінація масла лимона, соди, оцту - прекрасний засіб для очищення будь-яких поверхонь.
- Очищаючий спрей з масел чайного дерева, м'яті, лаванди і лимона - засіб для запобігання цвілі.
- Ефірна олія лаванди допоможе від опіків, можна додати в неї сік алое вера.
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