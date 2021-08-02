Якщо в будинку діти: нутриціолог розповіла, чим замінити токсичні чистячі засоби

Одним з найбільших факторів забруднення природи є чистячі засоби і вся побутова хімія, хоча деякі з них легко можна замінити натуральними засобами. Наприклад, ефірними маслами.

У нас зараз в будинку є кілька звичок, які допомагають нам використовувати мінімальну кількість чистячих засобів, які містять токсичні хімічні речовини.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Якщо чесно подивитися, ми все-таки живемо в світі, який досить токсичний. І якщо ми можемо хоч трохи зменшити токсичне навантаження, тим більше задоволеними будуть печінка і лімфосистема.

Ефірні масла особливо знадобляться, якщо в будинку діти (фото: pexels.com)

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Незамінні ефірні масла в будинку

Для ароматизації постільної білизни і простору можна взяти оцет без запаху або спирт, розвести з водою і додати кілька крапель лаванди, лимона, м'яти окремо або всі три масла одночасно.

Перелити цю суміш в пульверизатор і використовувати як освіжувач повітря або ароматизатор для постільної білизни. Особливо приємно потім користуватися рушниками. Перед вживанням кожен раз струшуйте пляшечку.

Ми використовуємо також оцет і ефірні масла, в тому числі м'яту і лаванду, для того, щоб мити всі поверхні і підлоги, додаємо кілька крапель на відро.

Прибирати, освіжати постіль та рушники і багато інших функцій - все це ефірні масла (фото: pexels.com)