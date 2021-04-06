Не допускайте эти ошибки: Андре Тан рассказал, как стирать вещи из шерсти

Тан, в качестве примера, посоветовал всем любителям шерстяных вещей вспомнить, как сворачивается белок при высокой температуре.

"Температура сворачивания белка - 40 градусов. Со свитером это работает так же", - написал Андре.

Поэтому при уходе за шерстяными вещами стоит учитывать массу нюансов, тогда вещи будут служить вам долгие годы.

Андре Тан рассказал, как сохранить вещи из шерсти (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

"Опасность №1! Это температура. Максимум 30 градусов, запомните!

Опасность №2! Режим стирки. Стирать в машинке шерсть можно, но только на режиме либо "шерсть", либо "ручная стирка" с самым минимальным отжимом.

Опасность №3! Энзим протеаза. Это один из наиболее распространенных биоактиваторов, который производители стирающих средств добавляют в состав для борьбы с пятнами от мяса, яиц, молока, травы.

Но этот энзим на химическом уровне будет портить ваш свитер из шерсти, ведь "в его глазах" шерстяной свитер - это одно большое пятно, с которым надо бороться, как и с любым другим белком.

Поэтому только специальные средства подойдут для шерсти. Выбирая средство для стирки, будьте предельно внимательными, берите с пометкой "для шерсти и деликатных тканей".

Также Андре посоветовал не забывать о правильной сушке: для этого аккуратно отжатую шерстяную вещь кладут на гладкую поверхность на полотенце.