Не припускайтеся цих помилок: Андре Тан розповів, як прати речі з вовни

Тан, в якості прикладу, порадив всім любителям вовняних речей згадати, як згортається білок при високій температурі.

"Температура згортання білка - 40 градусів. Зі светром це працює так само", - написав Андре.

Тому при догляді за вовняними речами варто враховувати масу нюансів, тоді речі будуть служити вам довгі роки.

Андре Тан розповів, як зберегти речі з вовни (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

"Небезпека №1! Це температура. Максимум 30 градусів, запам'ятайте!

Небезпека №2! Режим прання. Прати в машинці вовну можна, але тільки на режимі або "шерсть", або "ручне прання" з мінімальним віджимом.

Небезпека №3! Ензим протеаза. Це один з найбільш поширених біоактиваторів, який виробники пральних засобів додають до складу для боротьби з плямами від м'яса, яєць, молока, трави.

Але цей ензим на хімічному рівні буде псувати ваш светр з вовни, адже "в його очах" вовняний светр - це одна велика пляма, з якою треба боротися, як і з будь-яким іншим білком.

Тому тільки спеціальні засоби підійдуть для вовни. Вибираючи засіб для прання, будьте уважними, беріть з позначкою "для вовни та делікатних тканин".

Також Андре порадив не забувати про правильну сушку: для цього акуратно віджату вовняну річ кладуть на гладку поверхню на рушник.