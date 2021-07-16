Не допускайте эти ошибки: стилист назвала, что в одежде добавляет возраст

При помощи одежды можно с легкостью выглядеть моложе лет на 5-10, но также можно получить и обратный эффект.

Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram дала список вещей, которые добавляют возраст - постарайтесь от них избавиться, если у вас такие имеются.

Несколько распространенных ошибок, которые непременно добавят вам пару (а может и больше) лет. Не совершайте таких оплошностей.

Вещи, которые добавляют лет

Круглые вырез. И не только на пальто осенью, просто откажитесь от них, если есть сомнения.

Интересный трикотаж. Выбирайте лаконичные модели, они вне возраста и вне моды.

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Бесформенные сумки и обувь. Оставьте их в прошлом, обновите гардероб - и почувтсвуйте облегчение.

И, наконец, не по теме вещей, но сложная прическа тоже способна прибавить годочков, отдавайте предпочтение более простым укладкам.

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Какие вещи способны прибавить пару-тройку лет своей хозяйке (фото: instagram.com/tanya.myname)